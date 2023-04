Ruské úrady zverejnili krátke video ženy, ktorú zadržali v súvislosti s atentátom na prokremeľského blogera

Priznanie môže byť vynútené

3.4.2023 (SITA.sk) - Ruské ministerstvo vnútra zverejnilo krátke video podozrivej, ktorú zadržali v súvislosti s explóziou, pri ktorej v nedeľu v Petrohrade zahynul známy prokremeľský vojenský bloger. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Mužský hlas sa vo videu pýta ženy, ktorú ruské úrady identifikovali ako Dariu Trepovovú, či chápe, prečo ju zadržali.Ona odpovedá kladne a hovorí, že ju zdržali preto, že bola na mieste vraždy Vladlena Tatarského, ktorý zomrel pri bombovom útoku v kaviarni Street Food Bar No. 1 v centre Petrohradu.Ruské štátne médiá, s odvolaním sa na úrady a svedkov tvrdia, že výbušné zariadenie zrejme bolo v soške, ktorú Tatarskému dala žena v kaviarni.Muž sa ďalej pýta Trepovovej, čo robila v kaviarni a ona odpovedá, že tam priniesla sošku. Odmietla však povedať, kto jej ju dal. Nie je pritom jasné, či vypovedá pod nátlakom, upozorňuje CNN.Obhajcovia ľudských práv a medzinárodní pozorovatelia tvrdia, že ruská polícia bežne používa na získanie priznania mučenie a zlé zaobchádzanie. Ruská bezpečnostná služba zase používa nátlak a nástrahy na získavanie informátorov z radov ruských opozičných skupín.Manžel údajnej páchateľky je podľa CNN presvedčený, že Trepovová by nedokázala niekoho zabiť a že to na ňu „nastražili“.Dmitrij Rylov, ktorý nie je v Rusku, povedal pre ruský nezávislý portál The Insider, že jeho ženu zadržali v byte známeho, ktorého tiež zatkli.„Nastražili to na ňu a využili ju,“ skonštatoval Rylov s tým, že Daria mu povedala o tom, že potrebuje niekomu dať darček, aby k tejto osobe získala prístup. To podľa neho „znamená, že to nebolo niečo, čo malo vybuchnúť“.Ruská protiteroristická agentúra medzitým v pondelok uviedla, že bombový útok zorganizovali ukrajinské bezpečnostné agentúry.Štyridsaťročný Vladlen Tatarskij zahynul v nedeľu, keď viedol diskusiu v kaviarni na brehu rieky Nevy v historickom centre Petrohradu. Explózia zároveň zranila viac ako 30 ľudí a 10 z nich je podľa úradov vo vážnom stave.Ruské úrady tvrdia, že útok na Tatarského „naplánovali ukrajinské špeciálne služby“ so zapojením ľudí, ktorí spolupracovali s protikorupčnou nadáciou vytvorenou uväzneným vodcom ruskej opozície Alexejom Navaľným.Poznamenali, že zatknutá podozrivá bola „aktívnou podporovateľkou“ Navaľného skupiny.