Kresťanskí demokrati žiadajú Doležala a Sulíka vysvetliť prideľovanie dotácií na podporu kreatívneho priemyslu

Nič s tým vraj nemajú

Zodpovednosti sa nezbavia

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina ) a ministra hospodárstva Richarda Sulíka SaS ) o okamžité vysvetlenie, prešetrenie a nápravu „absurdného“ prideľovania dotácií na podporu kreatívneho priemyslu spolu za 13 mil. eur.Pri žiadostiach o peniaze cez webovú stránku vytvor.me sa pred kvalitou uprednostňujú najrýchlejší klikači. KDH o tom informovalo v utorok v tlačovej správe.Rezort dopravy, ktorý je riadiacim orgánom OPII, uviedol, že s uvedeným projektom nič nemá. Hnutie to považuje za nepochopiteľnú a alibistickú reakciu, ktorá vytvára otázniky o spôsobe riadenia čerpania eurofondov, za ktoré ministerstvo dopravy zodpovedá.Ministerstvo dopravy podľa predsedu KDH Milana Majerského má hlavnú zodpovednosť a nemôže mu byť jedno, ako a kam idú peniaze z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 až 2020, ktorý riadi.„Povedať, že riadiaci orgán s projektom, za ktorý zodpovedá, nič nemá a nevie nič urobiť s jeho zlým nastavením, je smiešne,“ tvrdí Majerský.Ministerstvo dopravy podľa KDH uviedlo, že nijako nespolupracovalo na vytvorení spomínanej webstránky ani na prideľovaní peňazí a žiadnym spôsobom neparticipovalo ani na určení podmienok prideľovania dotácií, pričom bude žiadať o odstránenie svojho loga zo stránky projektu.Prideľovanie dotácií na kreatívne služby zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra , ktorá patrí pod ministerstvo hospodárstva, to je jedným zo sprostredkovateľských orgánov OPII.KDH pripomína zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Podľa neho riadiaci orgán síce môže poveriť sprostredkovateľský orgán, v tomto prípade ministerstvo hospodárstva, vykonávaním časti svojich úloh či riadením časti operačného programu, ale tým sa nezbavuje zodpovednosti za jeho realizáciu.„Ak je niekto raz riadiaci orgán, mal by robiť aj kontrolu, ako sa s verejnými zdrojmi nakladá, a nie sa naopak alibisticky snažiť zbaviť zodpovednosti,“ zdôraznil Majerský.