Očistu potrebuje aj advokácia, tvrdí na základe prípadov stíhaných obhajcov ministerka Kolíková

Advokáti vo väzbe

Trestné oznámenia na sudcov

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Prípady stíhaných advokátov ukazujú, že očistu na Slovensku potrebuje aj advokácia. Skonštatovala to v diskusnej relácii Analýzy Na hrane televízie Joj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS ).Zároveň ocenila zdržanlivosť, ktorú podľa nej pri stíhaní advokátov ako Marek P. alebo Robert K. prejavuje Slovenská advokátska komora „To, že sú advokáti obvinení a vo väzbe, to samozrejme nerobí dobré zrkadlo advokácii," povedala Kolíková.Zároveň pripomenula aj fakt, že bývalý sudca David L., ktorý bol obvinený v rámci korupčných káuz v súdnictve, momentálne ako advokát zastupuje klientov. „To, samozrejme, tiež nie je dobrý signál," uviedla ministerka.Kolíková zároveň povedala, že pri výkone advokácie je potrebná určitá zdržanlivosť. „Advokát by mal vykonávať svoje povolanie tak, že neznevažuje činnosť ostatných orgánov štátnej moci," uviedla na margo advokátov, ktorí napríklad podávali trestné oznámenia na sudcov.V právnom štáte, ktorým Slovensko podľa Kolíkovej je, by sa však takéto veci diať nemali. „To, že sa očisťujeme od korupcie, je pre nás jediná možná cesta ako nastaviť dobre krajinu, aby obstála v tejto kríze," dodala Kolíková.