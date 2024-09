Kresťanskí demokrati žiadajú okamžite sfunkčniť výbor na kontrolu SIS. Hrozí hrubý zásah do súkromia nás všetkých, tvrdí Majerský

Kontrola SIS

Slovenská informačná služba a možno aj ďalšie bezpečnostné zložky štátu podľa Denníka N zrejme získali schopnosť „totálnej penetrácie“, teda úplného ovládnutia v podstate akéhokoľvek mobilného telefónu a aj niektorých ďalších elektronických zariadení. Túto informáciu denníku potvrdili štyri rôzne zdroje s väzbami na bezpečnostnú komunitu.Konkrétne by malo ísť o izraelský systém Pegasus - špionážny softvér, ktorý vyvinula izraelská spoločnosť NSO Group . Systém prvýkrát upútal celosvetovú pozornosť v júli 2021 po investigatívnom článku skupiny veľkých médií, medzi ktorými bol aj americký denník Washington Post, nemecký Die Zeit či britský The Guardian. Vtedy sa ukázalo, že na zozname potenciálnych cieľov hackerských útokov bolo až 50-tisíc telefónnych čísel.„Medzi možnými obeťami boli aj stovky politikov vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona . Cez tento nástroj hackli napríklad aj telefón kritikov vlády Viktora Orbána , či aj opozičných politikov v Poľsku, ktorí boli kritickí k Jarosławovi Kaczyńskému a jeho vtedy vládnej strane PiS,“ zdôraznil Denník N. Ako dodal, Slovenská informačná služba otázky k systému nepotvrdila ani nevyvrátila.

4.9.2024 (SITA.sk) - Ak je pravda, že tajná služba získala možnosť ovládnuť mobilné telefóny občanov Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada okamžite sfunkčniť Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS) Uviedlo to KDH v stanovisku v súvislosti s medializovanými informáciami o možnom rozšírení odpočúvacích kapacít SIS prostredníctvom systému Pegasus.„Nie je prípustné, aby vládna koalícia paralyzovala činnosť parlamentných výborov a znemožňovala kontrolu moci prostredníctvom parlamentu, osobitne v prípade tajných služieb, kde iná kontrola ani nie je možná. Vyžadujú si to ústavne práva všetkých našich občanov," píšu kresťanskí demokrati.„Už v júni som upozorňoval na to, že vláda chce viac sledovať svojich občanov. Čo je pre mňa neprijateľné. Teraz sa dozvedáme, že tajné služby môžu mať k dispozícií sledovací systém, ktorý dokáže sledovať takmer všetko z vášho telefónu," povedal člen osobitného výbor na kontrolu SIS František Majerský (KDH) s tým, že nie tak ďaleko od nás bolo sledovanie zneužívané politicky.Vlády sledovali nepohodlných politikov a novinárov. Ako poslanec dodáva, je „nevyhnutné, aby riaditeľ SIS predstúpil pred poslancov a dal jasné vysvetlenie, či daný systém Pegasus tajná služba má a či ho plánuje používať, pretože hrozí hrubý zásah do súkromia nás všetkých, čo nemôžeme dovoliť".