Kriechmayr triumfoval v zjazde aj v záverečnom super-G, Kilde zas získal svoj druhý malý glóbus

Úžasný koniec sezóny

Kilde mal malý glóbus istý

17.3.2022 (Webnoviny.sk) - Záverečné preteky super-G mužov vo finále Svetového pohára alpských lyžiarov vo francúzskom Courcheveli ovládol Vincent Kriechmayr z Rakúska. Na druhom mieste skončil už istý víťaz veľkého krištáľového glóbusu Marco Odermatt zo Švajčiarska. Za najrýchlejším Rakúšanom zaostal o 53 desatín sekundy.Tretí bol Gino Caviezel s odstupom trištvrte sekundy. Švajčiar sa na stupne víťazov dostal iba druhýkrát v kariére.V jarných podmienkach si úradujúci majster sveta a obhajca malého glóbusu za disciplínu Kriechmayr pripísal 12. víťazstvo v prestížnom seriáli, siedme zo super-G. Vo finále SP 2021/2022 uspel aj v stredajšom zjazde.“Je to úžasné takto ukončiť sezónu. Nemôžem byť nevďačný. Chcel som ešte zabojovať o glóbus a o niečo sa pokúsiť na zimných olympijských hrách. Nie je to však koncert na želanie. Aj ostatní jazdci išli výborne, najmä Aleksander, ktorý odjazdil neuveriteľnú sezónu. Niekedy som sa viac zapotil, nestačí ísť na 99 %,“ komentoval svoj triumf víťaz pre rakúsky web laola1.at.Držiteľ malého glóbusu za disciplínu bol vopred známy. Nór Aleksander Aamodt Kilde získal svoj druhý malý glóbus v superobrovskom slalome v kariére, keď zo siedmich pretekov ovládol štyri. Dvadsaťdeväťročný lyžiar známy aj ako partner Mikaely Shiffrinovej sa v stredu tešil z celkového víťazstva v zjazde a prerušil štvorročnú nadvládu Švajčiara Beata Feuza. “Bolo to už veľmi mäkké,“ komentoval svoje štvrté miesto v cieľovej rovinke. Víťaz zo zimných olympijských hier v Pekingu Matthias Mayer obsadil 12. priečku a prepadol sa z druhého miesta v disciplíne na štvrté. Jeho pozíciu zaujal Marco Odermatt.