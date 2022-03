Vadovičová získala na Majstrovstvách Európy v parastreľbe tri zlaté madaily, Malenovský vybojoval zlato a striebro

Problémy s puškou Vadovičovú nezastavili

Boj o zlato

17.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v parastreľbe Veronika Vadovičová na majstrovstvách Európy v nórskom Hamare získala v troch štartoch tri zlaté medaily.Po najcennejších kovoch v stoji a mixe po boku Radoslava Malenovského ovládla aj štvrtkovú súťaž v ľahu. Úspech slovenských farieb umocnil striebrom Radoslav Malenovský, za krajankou zaostal vo finále iba o 5 desatín bodu."Je to dobrý začiatok pokovidového roka. Vyhrala som všetko. S novou puškou. Aj keď to boli len majstrovstvá Európy, svet chýbal, musím byť spokojná. A to sa mi tesne pred odletom tá puška rozštelovala, musela som si na poslednú chvíľu hľadať nové polohy. No dopadlo to skvele,“ povedala podľa webu Slovenského paralympijského výboru (SPV) po zisku tretieho zlata Vadovičová, ktorá si každý z titulov cení rovnako."Ten prvý bol trochu stres, na úvod je to vždy najťažšie. Tento tretí bol už taký pokojnejší. Na druhej strane, bola to disciplína, kde strieľame aj s mužmi. O to je to zlato cennejšie," doplnila.Spokojný bol reprezentačný tréner Milan Goleňa, ktorý je tiež životným partnerom Vadovičovej. "Aby o zlato bojovali na vrcholnom podujatí len dvaja Slováci, to si fakt nepamätám. Dvoch zástupcov vo finále, to áno, ale takýto záver to veru nie," poznamenal.Na margo troch triumfov Vadovičovej doplnil: "Tri zlaté s novou puškou je dobrý výsledok, čo poviete?"