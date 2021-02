Kriechmayr získal druhé zlato, po super-G vyhral aj zjazd

Rakúsky lyžiar Vincent Kriechmayr po super-G triumfoval na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo aj v zjazde. V nedeľnej súťaži zdolal o stotinu sekundy Nemca Andreasa Sandera, tretie miesto obsadil Švajčiar Beat Feuz s odstupom 0,18 s. Slovenský zástupca v kráľovskej disciplíne Martin Bendík skončil na 31. priečke (+5,23 s).





Výsledky zjazdu mužov na MS v Cortine d'Ampezzo:

1. Vincent Kriechmayr (Rak.) 1:37,79 min.,

2. Andreas Sander (Nem.) +0,01 s,

3. Beat Feuz (Švaj.) +0,18,

4. Dominik Paris (Tal.), Marco Odermatt (Švaj.) obaja +0,65,

6. Christof Innerhofer (Tal.) +0,90,

7. Nils Allegre (Fr.) +0,97,

8. Kjetil Jansrud (Nór.) +1,02,

9. Carlo Janka (Švaj.) +1,08,

10. Bryce Bennett (USA), Henrik Roea (Nór.) obaja +1,10, ...

31. Martin BENDÍK (SR) +5,23

Zjazdovka Vertigine má na šampionáte premiéru na medzinárodnej scéne a vo štvrtkovom superobrovskom slalome narobila mužom obrovské problémy. Stavitelia trate preto na nej pripravili zavretú pasáž pred rovnomenným skokom i ďalšie zatočené úseky. Pretekári dosahovali vyššie rýchlosti ako v tréningoch, no na technickej trati na skokoch príliš nelietali.Vyhovovalo to práve Kriechmayrovi, ktorý opäť slávil úspech umnou jazdou, keď si postrážil najkritickejšie časti. S jednotkou nastavil medzičasy na porovnávanie a v cieli ho už nikto neprekonal. Vo veku 29 rokov sa po krajanovi Hermannovi Maierovi (Vail 1999) a Američanovi Bodem Millerovi (Bormio 2005) stal iba tretím lyžiarom, ktorý triumfoval na jednom šampionáte v oboch kĺzavých disciplínach. "Ešte si to ani poriadne neuvedomujem. Boli to bláznivé preteky. Vyšli mi začiatok aj stredná časť, rozprával som sa s niektorými súpermi a povedali mi, že už ich zastihol vietor. Takže mi prialo aj zhora. Čakanie mi nevadilo, keď Andreas dorazil stotinu za mnou, neprikladal som tomu význam, lebo som si myslel, že ani jeden z nás nebude na pódiu," uviedol Kriechmayr. Okrem rýchlostného double z Cortiny má na konte aj striebro (super-G) a bronz (zjazd) z Are 2019. Pre Rakúsko vybojoval prvé zlato v zjazde od víťazstva Michaela Walchhofera v roku 2003.Sander štartoval s dvojkou a z celého poľa sa najviac priblížil Kriechmayrovi, na všetkých medzičasoch išiel na jeho úrovni a po dojazde sa za Rakúšana zaradil o jedinú stotinku. Po Romedovi Baumannovi v super-G získal pre Nemecko ďalšie pomerne prekvapujúce striebro. Ďalší sa už na trať vydal Talian Dominik Paris, ktorý na úvodných medzičasoch viedol, po "brzdách" v točivých bránkach pred skokom aj traverzom však nabral stratu a do cieľa ju nevymazal. Skončil štvrtý spoločne so Švajčiarom Marcom Odermattom (obaja +0,65 s) a po piatej pozícii v super-G si na domácich MS nevybojoval medailu ani v zjazde. "Bolo to trocha ako obrovský slalom. Vypadol som z ideálnej línie, cítil som mierny protivietor, čo ma čiastočne spomalilo. Keď sa dostanem pod určitú rýchlosť, nemám šancu," citoval Parisa portál laola1.at.Rakúšan Matthias Mayer sa v náročnom traverze nezmestil do bránky a preteky nedokončil. Najväčší favoriti si pred štartom vybrali najnižšie nepárne čísla, so sedmičkou išiel Švajčiar Beat Feuz. Líder hodnotenia disciplíny vo Svetovom pohári a majster sveta spred štyroch rokov si do cieľovej pasáže po vysokom nájazde do kľúčového traverzu priniesol rýchlosť a sťahoval stratu, stačilo to na bronzovú priečku. Obhajca titulu Kjetil Jansrud z Nórska obsadil ôsme miesto s mankom 1,02 s.