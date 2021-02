Australlian Open: Djokovič sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry

Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australlian Open v Melbourne. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v osemfinále Kanaďana Miloša Raoniča 7:6 (4), 4:6, 6:1, 6:4. V dueli o postup do semifinále sa stretne so šiestym nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom.



Djokovič utrpel v 3. kole proti Američanovi Taylorovi Fritzovi svalové zranenie a nad jeho štartom v súboji s Raoničom visel otáznik. Srb sa však dal zdravotne do poriadku a na svojom obľúbenom centri v aréne Roda Lavera vylepšil vzájomnú bilanciu s Kanaďanom už na 12:0. Srb kvalitne returnoval, dobre sa pohyboval po dvorci. V druhom sete Raonič zrýchlil hru, pridal na agresivite a získal ho vo svoj prospech. Od začiatku tretieho dejstva mal však opäť navrch Djokovič.



Líder svetového rebríčka ATP dosiahol 300. grandslamové víťazstvo v kariére, medzi elitnú osmičku na Australian Open postúpil dvanástykrát. "Cítim sa dosť dobre na to, aby som mohol hrať. Keby som nebol v takomto rozpoložení, tak by som ani nenastúpil. Nie je to úplne ideálne. od zápasu s Fritzom som nebol na dvorci a v sobotu som netrénoval. Australian Open je však môj najobľúbenejší grandslam a dám do toho všetko. Dnes som sa trochu obával, či dokážem returnovať Raoničovo podanie. V dôležitých momentoch som však zahral dobre. Budem sa snažiť čo najrýchlejšie zregenerovať a čo najlepšie sa pripraviť na ťažký zápas so Zverevom," uviedol Djokovič v rozhovore pre televíznu stanicu Eurosport



Ruský tenista Aslan Karacev sa stal prvým štvrťfinalistom mužskej dvojhry. V osemfinále proti dvadsiatemu nasadenému Kanaďanovi Felixovi Augerovi-Aliassimeovi prehrával 0:2 na sety, no po skvelom obrate napokon triumfoval 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Karacev postúpil medzi elitnú osmičku hneď pri svojom debute v hlavnej súťaži na podujatí veľkej štvorky, čo sa naposledy podarilo Rumunovi Alexovi Radulescuovi vo Wimbledone v roku 1996. V dueli o postup do semifinále nastúpi Karacev proti Bulharovi Grigorovi Dimitrovovi, ktorý vyradil tretieho nasadeného vlaňajšieho finalistu Rakúšana Dominica Thiema 6:4, 6:4, 6:0.



Karacev je v Melbourne "katom" nasadených hráčov, v 3. kole vyradil vlaňajšieho semifinalistu Roland Garros Argentínčana Diega Sebastiana Schwartzmana. "Začiatok zápasu proti Augerovi-Aliassimeovi bol veľmi náročný. Felix hral veľmi rýchlo a v prvých dvoch setoch som nevedel, ako mám proti nemu hrať. Postupne som sa však dostal do správneho rytmu. Byť v grandslamovom štvrťfinále je skvelý pocit, no som unavený, dal som do toho všetko," uviedol 114. hráč svetového rebríčka ATP.



Dimitrov proti Thiemovi využil fakt, že Rakúšan bol unavený po päťsetovom maratóne s Austrálčanom Nickom Kyrgiosom. Thiem robil priveľa nevynútených chýb, nevychádzalo mu prvé podanie. V úvodných dvoch setoch mal síce minuloročný šampión US Open brejk k dobru, no nebolo mu to nič platné. V treťom dejstve úplne vytuhol a inkasoval "kanára". "Snažil som sa hrať maximálne koncentrovane od prvej do poslednej loptičky. Videl som, že Dominic je unavený. Je super byť opäť v grandslamovom štvrťfinále, pokúsim sa dostať ešte ďalej," povedal Dimitrov, ktorý bol v roku 2017 v melbournskom semifinále.

Muži - dvojhra - osemfinále:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Miloš Raonič (Kan.-14) 7:6 (4), 4:6, 6:1, 6:4,

Alexander Zverev (Nem.-6) - Dušan Lajovič (Srb.-23) 6:4, 7:6 (5), 6:3,

Grigor Dimitrov (Bul.-18) - Dominic Thiem (Rak.-3) 6:4, 6:4, 6:0,

Aslan Karacev (Rus.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-20) 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4