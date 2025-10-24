Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

24. októbra 2025

Kriminalita rastie, reforma kolabuje a súdnictvo je zneužívané na politické ciele. Podľa SaS minister Susko zlyháva – VIDEO


Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) ...



657089875fec2663196564 676x451 24.10.2025 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) zlyháva. Ako upozornila exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS), kriminalita rastie, reforma kolabuje a súdnictvo je zneužívané na politické ciele. SaS považuje pôsobenie ministra ako vážne ohrozenie právneho štátu, bezpečnosti občanov a dôvery v justíciu.

Kritika ministra spravodlivosti


Kolíkova na piatkovej tlačovej besede vyhodnotila doterajšie pôsobenie Suska na rezorte spravodlivosti. Jeho kroky podľa nej systematicky oslabujú nezávislosť súdov, podporujú beztrestnosť vybraných ľudí a vedú k nárastu kriminality.

Minister Susko ignoruje parlamentné výbory, bráni diskusii o raste kriminality a odmieta prísť pred poslancov. Z jeho legislatívnej činnosti profituje úzka skupina osôb napojených na vládnu moc, zatiaľ čo bežní občania strácajú pocit bezpečia. Výsledkom jeho trestnej novely je nárast kriminality, oslabovanie trestného práva a prepúšťanie odsúdených. Pripomínam, že Dušan Kováčik, dvojnásobne odsúdený za korupciu, je dnes na slobode práve kvôli Borisovi Suskovi," vyhlásila Kolíková.

Dôsledky novely Trestného zákona


Poslankyňa ďalej upozornila, že novelou sa nastavila hranica škody tak vysoko, že drobné krádeže už nie sú trestné. Podotkla, že nechcú vysielať signál, že sa kradnúť oplatí, no práve to je to podľa nej dôsledok novely Trestného zákona.

Zo dňa na deň sa desiatky skutkov prepadli do právneho vákuá. Upozorňovali sme na to – vláda to ignorovala. Ľudia sa boja, samosprávy bijú na poplach, a pritom ani nemáme reálne štatistiky, pretože ministerstvo si ich nevyžaduje," doplnila poslankyňa.

Zasahovanie do nezávislosti súdov


Kolíkova ďalej kritizuje, že Susko zasahuje do nezávislosti súdov a otvorene ich zastrašuje. „Prípad sudcu Kubiša je škandalózny – rozhodol inak, ako si želal minister vnútra Šutaj Eštok, a okamžite čelil disciplinárnemu návrhu. Postavila sa zaňho sudcovská rada Mestského súdu Bratislava IV, ale Súdna rada SR mlčí. Pýtam sa: podal disciplinárny návrh preto, že sudca rozhodol odborne, alebo preto, že rozhodol politicky nepohodlne? Toto je zneužívanie moci a útok na nezávislosť justície," vyhlásila Kolíková.

Susko podľa nej zlyháva aj v prípade čerpania prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti, pretože nechal prepadnúť 50 miliónov eur, ktoré mali ísť na rekonštrukciu súdov.

Kolíková má konkrétne požiadavky


Kolíková tak prišla s konkrétnymi požiadavkami. Suska žiada, aby okamžite konal a zabránil ďalšiemu prepadnutiu peňazí z plánu obnovy. Ďalej Suska vyzvala, aby priniesol návrhy na zníženie kriminality.

Ak to nedokáže, predložím vlastné zákony, ktoré napravia škody spôsobené jeho novelami," zdôraznila Kolíková, ktorá súčasne chce, aby minister predložil dáta o fungovaní justície, o kontrolných mechanizmoch nad odsúdenými na slobode a o tom, čo štát robí pre ochranu občanov.

A hlavne – musí prestať zastrašovať a šikanovať sudcov," uzavrela poslankyňa s tým, že SaS bude aj naďalej vyvíjať tlak, aby Susko niesol politickú zodpovednosť za nárast kriminality, kolaps reforiem a oslabovanie právneho štátu pre záujmy strany Smer-SD.


Zdroj: SITA.sk - Kriminalita rastie, reforma kolabuje a súdnictvo je zneužívané na politické ciele. Podľa SaS minister Susko zlyháva – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

