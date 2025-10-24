|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 24.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kvetoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. októbra 2025
Študent policajnej školy sa vyhrážal spolužiakom zastrelením, hrozia mu až dva roky za mrežami
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ukončil vyšetrovanie prípadu študenta policajnej školy, ktorý sa vyhrážal spolužiakom, návrhom na podanie ...
Zdieľať
24.10.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ukončil vyšetrovanie prípadu študenta policajnej školy, ktorý sa vyhrážal spolužiakom, návrhom na podanie obžaloby. Ako v tejto súvislosti pripomenula hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, obvinený N. Á. je stíhaný za trestný čin násilia proti skupine obyvateľov.
Obvinený sa podľa policajnej inšpekcie v období november 2024 až január 2025 ako policajt - študent Strednej odbornej školy Policajného zboru Pezinok svojim spolužiakom vyhrážal ich zastrelením, pričom jeho slová v nich vzbudili dôvodné obavy o vlastný život.
„Dňa 14. januára 2025 ÚIS prijal podnet zo Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku. Podstatou podnetu boli obavy o život a zdravie študentov, podozrivou osobou bol jeden zo študentov. Deň nato vyšetrovateľ ÚIS začal trestné stíhanie a do ďalších 24 hodín obvinil študenta N. Á. z trestného činu násilia na skupine obyvateľov,“ zrekapitulovala Dobiášová.
Momentálne je podľa hovorkyne už návrh na podanie obžaloby aj s vyšetrovacím spisom v rukách dozorového prokurátora. „Za tento trestný čin je možné uložiť trest odňatia slobody až na dva roky,“ dodala Dobiášová.
Zdroj: SITA.sk - Študent policajnej školy sa vyhrážal spolužiakom zastrelením, hrozia mu až dva roky za mrežami © SITA Všetky práva vyhradené.
Obvinený sa podľa policajnej inšpekcie v období november 2024 až január 2025 ako policajt - študent Strednej odbornej školy Policajného zboru Pezinok svojim spolužiakom vyhrážal ich zastrelením, pričom jeho slová v nich vzbudili dôvodné obavy o vlastný život.
„Dňa 14. januára 2025 ÚIS prijal podnet zo Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku. Podstatou podnetu boli obavy o život a zdravie študentov, podozrivou osobou bol jeden zo študentov. Deň nato vyšetrovateľ ÚIS začal trestné stíhanie a do ďalších 24 hodín obvinil študenta N. Á. z trestného činu násilia na skupine obyvateľov,“ zrekapitulovala Dobiášová.
Momentálne je podľa hovorkyne už návrh na podanie obžaloby aj s vyšetrovacím spisom v rukách dozorového prokurátora. „Za tento trestný čin je možné uložiť trest odňatia slobody až na dva roky,“ dodala Dobiášová.
Zdroj: SITA.sk - Študent policajnej školy sa vyhrážal spolužiakom zastrelením, hrozia mu až dva roky za mrežami © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Kriminalita rastie, reforma kolabuje a súdnictvo je zneužívané na politické ciele. Podľa SaS minister Susko zlyháva – VIDEO
Kriminalita rastie, reforma kolabuje a súdnictvo je zneužívané na politické ciele. Podľa SaS minister Susko zlyháva – VIDEO