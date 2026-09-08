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08. septembra 2026
Kriminálka zaistila hasičské auto, ktoré obstarával Šutaj Eštok. Naď navrhuje zriadiť vyšetrovací tím „Matúš“ – VIDEO, FOTO
Policajný zbor ubezpečil, že vo veci postupuje zákonne, nestranne a bez ohľadu na postavenie alebo osoby, ktorých sa preverované skutočnosti týkajú. Kriminálka zadržala jedno z hasičských áut, ktoré ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Policajný zbor ubezpečil, že vo veci postupuje zákonne, nestranne a bez ohľadu na postavenie alebo osoby, ktorých sa preverované skutočnosti týkajú.
Kriminálka zadržala jedno z hasičských áut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ako prvá na to upozornila strana Demokrati. Ako Demokrati informovali, podľa ich informácií bolo v pondelok 7. septembra zadržané, zapečatené a odvezené jedno z hasičských áut Scania na hasičskej stanici Istrochem.
„Vozidlá obstarával Matúš Šutaj Eštok a od začiatku je celý proces sprevádzaný viacerými škandálmi,“ vyhlásil predseda Demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď. Ako spresnil, auto kriminálka zadržala pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Situáciu treba podľa neho riadne a najmä nezávisle vyšetriť.
„Navrhujem zriadiť vyšetrovací tím Matúš, ktorý by preveril nielen tento nákup, ale všetky, ktoré sa na vnútre za tohto ministra realizujú,“ uviedol Naď. Zároveň od ministra očakáva, že verejnosť informuje o dôvodoch zadržania hasičského vozidla. Demokrati pripomenuli, že o podozreniach z porušenia zákonov v súvislosti s tendrom na tieto autá upozorňovali už v minulosti, obvinenia ale minister odmieta.
Túto informáciu ešte v ten deň vo večerných hodinách potvrdilo aj Prezídium Policajného zboru. Polícia informovala, že vo veci, ktorá súvisí s obstarávaním hasičských vozidiel vykonáva potrebné úkony s cieľom riadne preveriť všetky skutočnosti a okolnosti.
„Zaistenie vozidla je procesným úkonom, ktorý sám osebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu ani neprejudikuje prípadnú trestnú zodpovednosť konkrétnej osoby,“ upozornil Policajný zbor. Zároveň ubezpečil, že vo veci postupuje zákonne, nestranne a bez ohľadu na postavenie alebo osoby, ktorých sa preverované skutočnosti týkajú.
„Naším cieľom je dôsledne preveriť všetky relevantné okolnosti a odstrániť prípadné pochybnosti, ktoré v súvislosti s predmetným obstarávaním vznikli. Vzhľadom na prebiehajúce úkony považujeme za predčasné vyvodzovať akékoľvek závery. O ďalšom postupe bude možné informovať až po vyhodnotení všetkých zistených skutočností,“ uzavrela polícia.
Poslanec za Progresívne Slovensko Jaroslav Spišiak v tejto súvislosti skonštatoval, že za každých okolností je na vine minister vnútra. Pripadajú podľa neho do úvahy totiž len dve možnosti. „Buď nemá pod kontrolou ministerstvo vnútra, úradníci si robia čo chcú, zavádzajú a on nedokáže identifikovať problémy, alebo je sám účastný takéhoto konania a vykonáva sa to s jeho súhlasom,“ upozornil Spišiak.
Poslanec pripomenul, že opozícia aj médiá na problém s hasičskými autami, a na to, že došlo k manipulácii s VIN číslami, upozorňovali už dávnejšie. Dokonca ani samotní hasiči nesúhlasili s tým, že budú v týchto autách pracovať. To, že teraz polícia pristúpila k zaisteniu vozidla, je podľa poslanca škandál sám o sebe.
Minister vnútra podľa Spišiaka urobil manažérsku chybu a prezentoval nové hasičské vozidlo na honosnej tlačovej besede s tým, že zabezpečil super hasičské autá pre Hasičský a záchranný zbor. Spišiak pripomenul, že išlo však len o prototyp, nie o vozidlo určené do zásahu. Po tlačovej besede auto preniesli naspäť k subdodávateľovi, ktorý mal zabezpečiť kompletizáciu. Poslanec zároveň pripomenul, že tender vyhrala firma, ktorá sídli v rodinnom dome, nemá zamestnancov, web ani skúsenosti v tomto biznise.
„Už len to, že takáto firma sa prihlási do tendra so štátom a rovno s ministerstvom vnútra je podivuhodné. Toto sa môže diať len za takých okolností, že táto firma dopredu vie, že má kontakty a konexie, má to vybavené a garantuje sa, že vyhrá. Toto je bežná prax v našej republike pri verejných obstarávaniach. Že ani nie tak tí výrobcovia a priamo dodávatelia sa hlásia do výberových konaní, ale rôzne pofidérne firmy, ktoré majú svoje konexie a navedú výrobcov, že ak to urobia spolu s nimi, tak je garantované, že vyhrajú tender,“ dodal Spišiak.
Podľa progresívcov ide len o ďalší zo škandálov ministra vnútra. Rozhodli sa preto opäť podať návrh na jeho odvolanie. Spišiak zároveň dúfa. že trestné konanie prebehne objektívne, a to najmä vzhľadom na to, že sú to práve európske peniaze, z ktorých je tento obchod hradený. Zase totiž podľa neho prichádza reputačné riziko pre Slovensko, ktoré nedokáže objektívne a efektívne využívať eurofondy.
Na situáciu okolo zaisteného hasičského vozidla zareagoval aj Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Informoval, že od začiatku poskytuje plnú súčinnosť a je maximálne nápomocný pri objasnení všetkých okolností.
„Naším záujmom je, aby boli všetky otázky a pochybnosti, ktoré sa v tejto súvislosti objavili, riadne vysvetlené a objasnené. Sme pripravení poskytnúť všetky potrebné podklady a informácie, ktoré môžu prispieť k dôkladnému prevereniu celej záležitosti,“ vyhlásil HaZZ.
„Plne rešpektujeme postup príslušných orgánov a veríme, že preverenie všetkých okolností prinesie jednoznačné odpovede. Do tejto doby považujeme za dôležité nevytvárať predčasné závery a ponechať priestor na riadne a objektívne objasnenie celej veci,“ uzavrel zbor.
Zdroj: SITA.sk - Kriminálka zaistila hasičské auto, ktoré obstarával Šutaj Eštok. Naď navrhuje zriadiť vyšetrovací tím „Matúš“ – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kriminálka zadržala jedno z hasičských áut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ako prvá na to upozornila strana Demokrati. Ako Demokrati informovali, podľa ich informácií bolo v pondelok 7. septembra zadržané, zapečatené a odvezené jedno z hasičských áut Scania na hasičskej stanici Istrochem.
Proces je sprevádzaný škandálmi
„Vozidlá obstarával Matúš Šutaj Eštok a od začiatku je celý proces sprevádzaný viacerými škandálmi,“ vyhlásil predseda Demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď. Ako spresnil, auto kriminálka zadržala pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Situáciu treba podľa neho riadne a najmä nezávisle vyšetriť.
„Navrhujem zriadiť vyšetrovací tím Matúš, ktorý by preveril nielen tento nákup, ale všetky, ktoré sa na vnútre za tohto ministra realizujú,“ uviedol Naď. Zároveň od ministra očakáva, že verejnosť informuje o dôvodoch zadržania hasičského vozidla. Demokrati pripomenuli, že o podozreniach z porušenia zákonov v súvislosti s tendrom na tieto autá upozorňovali už v minulosti, obvinenia ale minister odmieta.
Polícia potvrdila zaistenie vozidla
Túto informáciu ešte v ten deň vo večerných hodinách potvrdilo aj Prezídium Policajného zboru. Polícia informovala, že vo veci, ktorá súvisí s obstarávaním hasičských vozidiel vykonáva potrebné úkony s cieľom riadne preveriť všetky skutočnosti a okolnosti.
„Zaistenie vozidla je procesným úkonom, ktorý sám osebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu ani neprejudikuje prípadnú trestnú zodpovednosť konkrétnej osoby,“ upozornil Policajný zbor. Zároveň ubezpečil, že vo veci postupuje zákonne, nestranne a bez ohľadu na postavenie alebo osoby, ktorých sa preverované skutočnosti týkajú.
„Naším cieľom je dôsledne preveriť všetky relevantné okolnosti a odstrániť prípadné pochybnosti, ktoré v súvislosti s predmetným obstarávaním vznikli. Vzhľadom na prebiehajúce úkony považujeme za predčasné vyvodzovať akékoľvek závery. O ďalšom postupe bude možné informovať až po vyhodnotení všetkých zistených skutočností,“ uzavrela polícia.
Na vine je minister vnútra
Poslanec za Progresívne Slovensko Jaroslav Spišiak v tejto súvislosti skonštatoval, že za každých okolností je na vine minister vnútra. Pripadajú podľa neho do úvahy totiž len dve možnosti. „Buď nemá pod kontrolou ministerstvo vnútra, úradníci si robia čo chcú, zavádzajú a on nedokáže identifikovať problémy, alebo je sám účastný takéhoto konania a vykonáva sa to s jeho súhlasom,“ upozornil Spišiak.
Poslanec pripomenul, že opozícia aj médiá na problém s hasičskými autami, a na to, že došlo k manipulácii s VIN číslami, upozorňovali už dávnejšie. Dokonca ani samotní hasiči nesúhlasili s tým, že budú v týchto autách pracovať. To, že teraz polícia pristúpila k zaisteniu vozidla, je podľa poslanca škandál sám o sebe.
Minister vnútra podľa Spišiaka urobil manažérsku chybu a prezentoval nové hasičské vozidlo na honosnej tlačovej besede s tým, že zabezpečil super hasičské autá pre Hasičský a záchranný zbor. Spišiak pripomenul, že išlo však len o prototyp, nie o vozidlo určené do zásahu. Po tlačovej besede auto preniesli naspäť k subdodávateľovi, ktorý mal zabezpečiť kompletizáciu. Poslanec zároveň pripomenul, že tender vyhrala firma, ktorá sídli v rodinnom dome, nemá zamestnancov, web ani skúsenosti v tomto biznise.
Bežná prax v našej republike
„Už len to, že takáto firma sa prihlási do tendra so štátom a rovno s ministerstvom vnútra je podivuhodné. Toto sa môže diať len za takých okolností, že táto firma dopredu vie, že má kontakty a konexie, má to vybavené a garantuje sa, že vyhrá. Toto je bežná prax v našej republike pri verejných obstarávaniach. Že ani nie tak tí výrobcovia a priamo dodávatelia sa hlásia do výberových konaní, ale rôzne pofidérne firmy, ktoré majú svoje konexie a navedú výrobcov, že ak to urobia spolu s nimi, tak je garantované, že vyhrajú tender,“ dodal Spišiak.
Podľa progresívcov ide len o ďalší zo škandálov ministra vnútra. Rozhodli sa preto opäť podať návrh na jeho odvolanie. Spišiak zároveň dúfa. že trestné konanie prebehne objektívne, a to najmä vzhľadom na to, že sú to práve európske peniaze, z ktorých je tento obchod hradený. Zase totiž podľa neho prichádza reputačné riziko pre Slovensko, ktoré nedokáže objektívne a efektívne využívať eurofondy.
Na situáciu okolo zaisteného hasičského vozidla zareagoval aj Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Informoval, že od začiatku poskytuje plnú súčinnosť a je maximálne nápomocný pri objasnení všetkých okolností.
„Naším záujmom je, aby boli všetky otázky a pochybnosti, ktoré sa v tejto súvislosti objavili, riadne vysvetlené a objasnené. Sme pripravení poskytnúť všetky potrebné podklady a informácie, ktoré môžu prispieť k dôkladnému prevereniu celej záležitosti,“ vyhlásil HaZZ.
„Plne rešpektujeme postup príslušných orgánov a veríme, že preverenie všetkých okolností prinesie jednoznačné odpovede. Do tejto doby považujeme za dôležité nevytvárať predčasné závery a ponechať priestor na riadne a objektívne objasnenie celej veci,“ uzavrel zbor.
Zdroj: SITA.sk - Kriminálka zaistila hasičské auto, ktoré obstarával Šutaj Eštok. Naď navrhuje zriadiť vyšetrovací tím „Matúš“ – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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