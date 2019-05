Krištof o Fínoch: Aj bez viacerých hráčov z NHL sú silní

Na archívnej snímke Michal Krištof. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. mája (TASR) - Druhý súper slovenských hokejistov na domácom šampionáte bude Fínsko. Krajina "tisícich jazier" pricestovala do Košíc len s dvoma hráčmi zo zámorskej NHL, tréner Jukka Jalonen sa tak opiera najmä o hokejistov z domácej súťaže. Tú veľmi dobre pozná center elitného slovenského útoku Michal Krištof.Jalonen pozval do kempu pred šampionátom viacerých hráčov, ktorým sa skončili povinnosti v zámorí. Z rôznych dôvodov však odmietli účasť na MS napríklad kanonier Winnipegu Patrik Laine, útočník Floridy Aleksander Barkov, či obrancovia Rasmus Ristolainen z Buffala a Olli Määttä z Pittsburghu. Kostru kádra tak tvorí 14 hráčov z domácej súťaže, ktorých doplnili hokejisti zo švajčiarskej a švédskej ligy či KHL. Z NHL prišli len málo skúsení mladíci Henri Jokiharju z Chicaga a Juho Lammikko z Floridy.Podľa Krištofa to však neznamená, že "Suomi" majú slabý káder a rozhodne ich netreba podceňovať. "povedal pre TASR.Dvadsaťpäťročný center mohol pred sobotňajším súbojom (20.15 h) rozdávať rady svojim spoluhráčom i realizačnému tímu. V krajine "tisícich jazier" pôsobí s dvojročnou prestávkou už od sezóny 2011/12 a súčasný káder Fínska pozná veľmi dobre. Nečudo, veď v ňom figurujú jeho spoluhráči z Kärpätu Oulu brankár Veini Vehviläinen a obrancovia Atte Ohtamaa, Jani Hakanpää, navyše asistent v reprezentácii je jeho hlavný tréner z klubu Mikko Manner.Podľa jeho slov bude najdôležitejšie držať krok s povestnými fínskymi rýchlymi korčuliarmi.upozornil.Tréner Fínov Jukka Jalonen už nepočíta pre šampionát na Slovensku so žiadnymi ďalšími posilami. Deň pred jeho štartom zapísal na oficiálnu súpisku plný počet 22 korčuliarov a troch brankárov.