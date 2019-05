LM/EL: V roku 2019 anglické finále, Taliani v 1990 získali tri trofeje

Hráč Chelsea Pedro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

3 kluby z jednej krajiny vo finále LM, resp. EL (Pohár UEFA):



1980 Nemecko: Nottingham Forest - Hamburg, Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach



1990 Taliansko: AC Miláno - Benfica Lisabon, Juventus Turín - AC Fiorentina



1995 Taliansko: Ajax Amsterdam - AC Miláno, AC Parma - Juventus Turín



1998 Taliansko: Real Madrid - Juventus Turín, Inter Miláno - Lazio Rím



2014 Španielsko: Real Madrid - Atletico Madrid, FC Sevilla - Benfica Lisabon



2016 Španielsko: Real Madrid - Atletico Madrid, FC Sevilla - FC Liverpool



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Prvýkrát v histórii sa stalo, že sa do finále Ligy majstrov aj Európskej ligy UEFA prebojovali futbalové kluby z jednej krajiny. Po senzačných obratoch FC Liverpool a Tottenhamu Hotspur v LM proti FC Barcelona a Ajaxu Amsterdam, vo štvrtok do finále EL prenikli londýnske kluby Arsenal a Chelsea.Podľa UEFA sa tri kluby z jednej krajiny dostali do týchto dvoch finále v minulosti v šiestich prípadoch, naposledy v roku 2016. Vtedy vo finále LM hrali madridské kluby Real a Atletico, resp. vo finále EL Sevilla a FC Liverpool.Taliansko malo v roku 1990 štyroch finalistov zo šiestich v EPM, Pohári UEFA a Pohári víťazov pohárov a získalo všetky tri trofeje (EPM: AC Miláno - Benfica Lisabon 1:0, Pohár UEFA: Juventus - Fiorentina 3:1, PVP: Sampdoria Janov - Anderlecht Brusel 2:0 pp). V tejto sezóne sa vo finále LM stane siedmykrát z uplynulých 20 ročníkov, že sa stretnú kluby z jednej krajiny.Vo finále EL, resp. Pohára UEFA sa obsadenie z jednej krajiny udeje desiatykrát (prvýkrát 1972 Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers).