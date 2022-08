Krištúfková chce „zachrániť“ vyplácanie príspevkov pre prvákov, tento nárok chce navyše rozšíriť pre žiakov prvého stupňa

110-eurový príspevok

Drahý nástup prvákov do školy

30.8.2022 (Webnoviny.sk) - Poslankyňa Národnej rady SR Petra Krištúfková navrhuje, abyPoslankyňa za hnutie Sme rodina predložila na septembrovú schôdzu parlamentu návrh zákona, ktorý by sa mal opätovne zaviesť vyplácanie 110-eurového príspevku na začiatku školského roka. V tlačovej správe o tom informuje hnutie Sme rodina.“Je veľmi dôležité, aby príspevok na začiatok školského roka kontinuálne pokračoval. Týmto sa jeho vyplácanie zachráni, aj keď mu, bohužiaľ, hrozil zánik,“ vysvetlila poslankyňa Krištúfková.Doplnila, že si uvedomujú, že nástup prvákov do školy je pre rodiny finančne náročný a práve preto hnutie Sme rodina tento príspevok zaviedlo na základe niekoľkých podaní.“Budem sa snažiť nájsť podporu aj na to, aby bol príspevok poskytovaný všetkým žiakom prvého stupňa,“ dodala Krištúfková.