Hlas-SD podporí v komunálnych voľbách súčasného primátora Banskej Bystrice Jána Noska

Kvalitnejší život pre občanov

Menej financií pre samosprávu

Nosko predstavil priority

30.8.2022 (Webnoviny.sk) - Hlas-SD podporuje v Banskej Bystrici programovú kontinuitu spojenú so súčasným primátorom Jánom Noskom , ktorý sa bude ako nezávislý kandidát v októbrových komunálnych voľbách opätovne uchádzať o hlasy obyvateľov Banskej Bystrice. V tlačovej správe o tom informuje hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková „Vždy hovorím, že Hlas-SD podporuje v regiónoch ľudí, ktorých základnými znakmi je odbornosť, profesionalita, schopnosť viesť ľudí a svojím programom meniť ich kvalitu života. Keďže prácu súčasného pána primátora poznám doslova z vlastnej skúsenosti, môžem otvorene povedať, že všetky tieto kritériá napĺňa do bodky,“ uviedol líder Hlasu-SD Peter Pellegrini , ktorý si na Jánovi Noskovi váži, že vždy bojoval za svoje mesto.„Samosprávu čakajú zložité časy a previesť nimi mesto nebude ľahké. Som presvedčený, že práve on to dokáže. Mesto Banská Bystrica potrebuje kontinuitu a ja verím, že Ján Nosko aj s politickou podporou Hlasu SD bude môcť svoje plány ďalej realizovať,“ dodal Pellegrini.Nosko sa chce podľa vlastných slov sústrediť najmä na rekonštrukcie ciest, chodníkov a mostov, revitalizáciu verejných priestranstiev so zavádzaním opatrení súvisiacich so zmenou klímy či na výstavbu cyklotrás.Naďalej plánuje pokračovať v obnove škôlok a škôl, ako aj v skvalitňovaní služieb pre seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov.„Banskú Bystricu čakajú neľahké časy. Budeme sa musieť vysporiadať s úbytkom financií pre samosprávy, ale aj s extrémnym zdražovaním, preto kandidujem s tímom, ktorý bude vedieť prijímať rozumné, no zároveň aj ťažké rozhodnutia,“ vyhlásil Ján Nosko.Medzi jeho hlavné priority pre nadchádzajúce obdobie patrí komplexné riešenie parkovania, komunikácia s obyvateľmi o dôležitých zámeroch, získanie Domu kultúry do vlastníctva mesta a jeho následná rekonštrukcia a revitalizácia siedmich rozsiahlych sídliskových priestorov.V pláne má aj vybudovanie oddychovej zóny s prístaviskom pre vodákov pri malej železničnej stanici, ako i obnovu banskobystrických urpínskych serpentín.K ďalším dôležitým témam patrí vybudovanie mestských fotovoltických elektrární na budovách vo vlastníctve mesta a pokračovanie v rekonštrukcii zastaraného verejného osvetlenia, ktoré v časoch zdražovania prispeje k úsporám energií. Na zozname priorít je aj vybudovanie 16-tich kilometrov nových cyklotrás spájajúcich mestské časti s centrom mesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú projektové dokumentácie a v riešení je majetkovoprávne vysporiadanie.Zvýšenú pozornosť bude venovať aj dôkladnej analýze a návrhom riešení pre plážové kúpalisko a amfiteáter, ktoré boli v minulých obdobiach prenajaté súkromníkom na tridsať rokov.