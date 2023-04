Krištúfková navrhuje zaviesť dotácie na obedy aj pre žiakov osemročných gymnázií

Chce zabrániť znevýhodňovaniu

Štátna dotácia na obedy

4.4.2023 (SITA.sk) - Poslankyňa Národnej rady SR za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková predkladá do parlamentu legislatívny návrh, podľa ktorého by nárok na dotáciu na stravu mali od septembra tohto roka aj žiaci osemročných gymnázií.Vďaka tomuto návrhu sa podľa nej dostanú k dotovaným obedom aj deti, ktoré na tento benefit v minulosti nemali nárok. V tlačovej správe o tom informovalo tlačové oddelenie hnutia Sme rodina.„Keďže sa nám podarilo opäť zaviesť dotáciu na suroviny, takzvané obedy zadarmo pre posledný ročník materských škôl a pre všetky ročníky základných škôl, tak teraz sa budem snažiť nájsť podporu aj pre žiakov osemročných gymnázií," uviedla poslankyňa za hnutie Sme rodina. Ako dodala, nevidí dôvod, prečo by deti na osemročných gymnáziách nemali mať obedy zadarmo, keď sú v tom istom veku.„Verím, že sa mi podarí presadiť tento návrh a deti z gymnázií nebudú nijakým spôsobom znevýhodňované oproti žiakom na druhom stupni základných škôl,“ dodala Krištúfková.Od začiatku mája sa opätovne zavedie plošná štátna dotácia na obedy pre deti v materských a základných školách. Na každý obed dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy štát prispeje sumou 1,40 eura, na obed žiaka prvého stupňa na základnej škole sumou 2,10 eura a na obed žiaka druhého stupňa na základnej škole sumou 2,30 eura.Plošné dotácie na stravu pritom nebudú mať vplyv na čerpanie daňového bonusu na dieťa. Rodič dieťaťa bude musieť o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni. Dotáciu na stravu v súčasnosti štát poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed.Dotáciu však v súčasnosti nevypláca plošne na všetky deti. Smeruje len na obedy pre deti z rodín v hmotnej núdzi alebo pre deti v materských a základných školách, v ktorých je v hmotnej núdzi najmenej polovica detí.