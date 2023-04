Vo Švédsku zatkli päť mužov podozrivých z terorizmu v súvislosti s pálením Koránu

V januári krajne pravicový aktivista z Dánska dostal povolenie na protest pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme, počas ktorého spálil najsvätejšiu knihu islamu. To rozhnevalo milióny moslimov po celom svete a vyvolalo protesty. Turecko v reakcii na to vyhlásilo, že neschváli švédske členstvo v NATO, kým krajina nezakáže takéto protesty. Vo Švédsku demonštrácie chráni sloboda prejavu.



Vo februári švédska polícia zamietla povolenie na protesty zahŕňajúce pálenie Koránu z obavy, že by mohli vyvolať teroristické útoky alebo útoky proti švédskym záujmom. Švédsky správny súd v utorok rozhodol, že sloboda zhromažďovania a demonštrácie sú ústavne chránené práva, a zrušil rozhodnutie polície s tým, že obavy z bezpečnostného rizika nestačia na obmedzenie práva demonštrovať.





4.4.2023 (SITA.sk) - Švédske úrady zatkli piatich mužov podozrivých „z napomáhania teroristickým trestným činom“. Švédska bezpečnostná služba SÄPO v utorok informovala, že prípad súvisí s januárovým pálením Koránu v Štokholme a útok nehrozí.Námestníčka šéfa protiteroristickej jednotky SÄPO Susanna Trehörning vo vyhlásení uviedla, že prípad má „medzinárodné spojenie s násilným islamistickým extrémizmom“. Švédsky verejnoprávny rozhlas informoval, že podozriví mali väzby na Islamský štát.Mužov podľa Trehörning zatkli po „rozsiahlej spravodajskej a vyšetrovacej práci po protestoch, ktoré boli namierené proti Švédsku v súvislosti s ostro sledovaným pálením Koránu v januári a kde sa ozývajú medzinárodné výzvy na útoky“. Švédskej televízii SVT povedala, že podozriví boli vo „fáze plánovania“ a nechystali sa okamžite niečo urobiť.