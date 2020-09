Krištúfkovej novelu o dôchodkovom veku prešla vládou, ale Krajniak pripravuje zmenu

Pripravili prepočty

Krivda pre viac ako stotisíc žien

9.9.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda v stredu vyjadrila súhlas s návrhom novely zákona o sociálnom poistení od poslankýň Petry Krištúfkovej Sme rodina ), Anny Zemanovej SaS ) a Kataríny Hatrákovej OĽaNO ).Podľa navrhovanej novely zákona sa matkám, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1963, pri stanovení ich dôchodkového veku od novembra tohto roka odpočíta pol roka za každé vychované dieťa. Ako po rokovaní vlády uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak, kabinet odporučil parlamentu novelu zákona prerokovať po zapracovaní pripomienok."Ministerstvo financií a ministerstvo práce a sociálnych vecí pripravilo prepočty, ako v rôznych alternatívach a v ktorom roku by to koľko stálo," povedal.K novele zákona sa tak pripravuje pozmeňujúci návrh, o ktorom by mal rokovať parlamentný sociálny výbor, alebo ho poslanci predložia priamo v pléne Národnej rady SR. "Na základe tohto pozmeňujúceho návrhu sa bude parlament rozhodovať," uviedol minister. Definitívne znenie novely zákona tak podľa neho nie je finančne prepočítané.Návrh novely zákona o sociálnom poistení od poslankýň Petry Krištúfkovej (Sme rodina), Anny Zemanovej (SaS) a Kataríny Hatrákovej (OĽaNO) parlament v polovici júla posunul do druhého čítania. Matkám, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1963, sa pri stanovení ich dôchodkového veku od novembra tohto roka odpočíta pol roka za každé vychované dieťa.Podľa poslankyne Krištúfkovej sa tým odstráni krivda voči 110-tisíc ženám narodeným v rokoch 1957 až 1963, ktorým sa vlani pri schvaľovaní novely zákona neodpočítalo z dôchodkového veku pol roka za každé jedno vychované dieťa.Novelou zákona sa pôvodná tabuľka určujúca vek odchodu do dôchodku podľa ročníka narodenia a počtu vychovaných detí nahrádza novou tabuľkou, ktorá sporným ročníkom žien zníži ich penzijný vek o pol roka za každé vychované dieťa. Penzijný vek sa ženám zníži najviac o 18 mesiacov, ak vychovali tri a viac detí."Dôchodkový vek žien, ktorý je vzhľadom na počet vychovaných detí podľa aktuálne účinnej právnej úpravy výhodnejší, sa nemení," konštatuje sa v návrhu. Návrhom novely sa tiež na základe rovnakého princípu upravuje dôchodkový vek mužov, ktorým sa zohľadňuje výchova detí, ktorá nebola zohľadnená ženám.