Minister Budaj čelí vyhrážkam, a preto sa rozhodol prezradiť informácie o svojom zdravotnom stave

9.9.2020 (Webnoviny.sk) - Minister životného prostredia Ján Budaj OĽaNO ) čelí zastrašovaniu a vyhrážaniu v súvislosti so svojim zdravotným stavom. Povedal to po stredajšom rokovaní vlády. Považuje za znepokojujúce, že sú interné lekárske správy takto dostupné pre politický boj. Doplnil, že všetky potrebné informácie už poskytol bezpečnostným zložkám štátu, ktoré vo veci konajú.„Čelím zastrašovaniu s dokumentami zo zdravotnej poisťovne. Vydierajú má zverejnením informácií, ktoré podliehajú lekárskemu tajomstvu. Chcem vás preto oboznámiť, že pred rokom a pol mi diagnostikovali na jednej z ľadvín malú cystu. Lekársky zbor sa nevedel zhodnúť na tom, či to môže byť nebezpečné, preto som si dal ľadvinu odobrať. Vďaka tomuto zákroku sa cítim zdravý a odolný čeliť vyhrážaniu týchto gaunerov, len aby zastavili zmeny, ktoré chce táto vládna garnitúra presadiť," ozrejmil Budaj.Dodal, že preto prišiel s týmito informáciami pred novinárov. „Aby ste mali informácie ako prví, kým budú zverejnené týmito zastrašovateľmi, aj keď ide o citlivú vec," uzavrel minister životného prostredia.