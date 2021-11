Kritériá na pridelenie indexu daňovej spoľahlivosti by sa mali stanoviť už na začiatku nového roka

Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti

Kritériami majú byť vybrané povinnosti vyplývajúce z osobitných daňových predpisov, ale aj povinnosti vo vzťahu k účtovníctvu, k používaniu registračných pokladníc a tiež vo vzťahu k zákonu o obmedzení platieb v hotovosti.



Ide najmä o povinnosti, ktorými sú včasné podávanie daňových priznaní, hlásení, prehľadov, včasné platenie daní a iných peňažných plnení, napríklad platenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Pôjde tiež o povinnosť súčinnosti, do ktorej patrí napríklad umožnenie vykonania daňovej kontroly, ako aj povinnosť preukázať skutočnosti potrebné na správne vyrubenie dane .





13.11.2021 (Webnoviny.sk) - Od začiatku budúceho roka by sa mali stanoviť kritériá, podľa ktorých finančná správa daňovým subjektom pridelí index daňovej spoľahlivosti. Hodnotiť sa budú subjekty, ktoré sú podnikateľmi registrovanými na daň z príjmov.Index daňovej spoľahlivosti sa daňovému subjektu určí podľa toho, ako bude plniť zákonom ustanovené povinnosti. Podmienky a spôsob jeho určovania sa zverejnia na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.Vyplýva to z návrhu vyhlášky Ministerstva financií SR o kritériách pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti, ktorý rezort financií predložil do pripomienkového konania.