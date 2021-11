Rodinným podnikom je ochotná pomôcť skoro polovica samospráv, súhlasili by aj so znížením daní

ZMOS

ZMOS

ZMOS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.11.2021 (Webnoviny.sk) - Poskytnúť pomoc rodinným podnikom je ochotná približne polovica miest a obcí na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (), ktorý sa uskutočnil od 10. septembra do 23. októbra na reprezentatívnej vzorke 505 primátorov a starostov.o tom informoval v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárieMichal Kaliňák.Z prieskumu vyplýva, že celkovo 47 percent opýtaných by bolo ochotných podporiť rodinné podniky, napríklad formou zníženia dane z nehnuteľnosti alebo odpustenia dane z nehnuteľnosti zákonnou formou.Celkovo 52 percent primátorov a starostov zároveň vyjadrilo pozitívny prístup k podpore rodinných podnikov formou oslobodenia, prípadne zníženia miestnych daní ako je napríklad daň za užívanie verejného priestranstva, či daň za ubytovanie.Celkovo 54 percent štatutárnych predstaviteľov miestnej územnej samosprávy zároveň konštatovalo, že ich samospráva je ochotná poskytnúť pomoc rodinným podnikom pri prevode alebo prenájme majetku využitím inštitútu osobitného zreteľa podľa zákona o majetku obcí.