Kritici Slafkovského by mali sklapnúť, tvrdí expert. Vlaňajšiu jednotku draftu prirovnal k bývalej hviezde Montrealu

Od kritiky k Stanleyho poháru

Robustné dvadsiatky

26.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský nespĺňa predstavy niektorých fanúšikov klubu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL, ktorí čakali od vlaňajšej jednotky draftu nováčikov veľké veci v jeho prvej sezóne v lige.Tá mu aj vinou zranenia veľmi nevyšla, ale Jack Todd z denníka Montreal Gazette sa ho zastáva a tvrdí, že 19-ročný Košičan potrebuje čas na rozvoj.Slafkovský pre januárové zranenie kolena odohral v nováčikovskej sezóne iba 39 zápasov, zaznamenal v nich štyri góly a šesť asistencií.Stále sú to lepšie štatistiky než aké v jeho veku dosiahla niekdajšia dvojka draftu Peter Mahovlich, ktorý prišiel do Montrealu v roku 1969 ako veľká nádej vo veku 23 rokov.Prvá sezóna mu nevyšla a tiež si vyslúžil kritiku, no neskôr patril k oporám tímu a pomohol mu k zisku štyroch Stanleyho pohárov.Todd vidí niekoľko podobností medzi Slafkovským a bývalým kanadským centrom Mahovlichom."Obaja sú rovnako robustní a majú slovanský pôvod, keďže Mahovlichova rodina pochádza z Chorvátska. Obaja nosili alebo nosia na drese číslo 20. Mahovlich bol dvojka draftu v roku 1963 a Slafkovský jednotka vlani. Slafkovský je stále o päť rokov mladší ako bol Mahovlich počas jeho prelomovej sezóny. Potrebuje len sebavedomie a trpezlivosť," myslí si expert, ktorému sa nepáči prehnaná kritika na adresu Slováka."Slafkovského už odsúdili potomkovia tých, ktorí pískali na Mahovlicha pred 50 rokmi. Slafkovský aj hysterickí fanúšikovia Montrealu sa môžu poučiť z toho, čo zažíval Mahovlich. Ak to chce Slafkovský počuť z prvej ruky, môže sa spýtať spoluhráča Josha Andersona. Mahovlich je totiž jeho strýko. Slafkovský má silu, správny prístup a schopnosti strelca. Stále je iba tínedžer. Ak nie ste Mario Lemieux, robustní hráči sa rozvíjajú pomaly. Takže možno by mohli tí, ktorí jačali, že Montreal mal radšej draftovať Logana Cooleyho, sklapnúť a dať mladému mužovi šancu," vyhlásil Todd.