Na štarte jubilejného 100. ročníka maratónu mieru v Košiciach bude elita z Afriky

Na jubilejnom 100. ročníku Medzinárodného maratónu mieru (MMM) sa predstaví aj viacero elitných vytrvalcov, ktorých osobné maximá naznačujú možný útok na traťový rekord. Podľa riaditeľa MMM sa v nedeľu 1. októbra postavia na štart viacerí bežci s "osobákmi," aké košický maratón doteraz nemal. Pokorenie traťového rekordu 2:07:01 h z roku 2012 však nie je hlavný zámer organizátorov, ktorí sú hrdí aj na veľký záujem širokej verejnosti a tiež zaujímavých osobností z verejného života.





Popri dávnejšie avizovaných osobnostiach ako olympijskí víťazi Matej Tóth a Anastasia Kuzminová, biatlonistky Paulína a Ivona Fialkové či zlatý poľský olympionik v chôdzi Robert Korzeniowski bude na štarte aj bývalý slovenský futbalista Roland Móder, ktorý pôsobí ako asistent trénera v FC Košice. "Nechcel som ostať na polceste a keďže som dlhoročný divák maratónu, tak som sa odhodlal absolvovať ho. Po celý život to bol môj sen. Začiatkom roka som sa preto rozhodol ísť do toho. Kedysi veľmi dávno som absolvoval 10 km beh, na ktorý ma prehovoril môj švagor, ktorý je atlét. Inak som doteraz neabsolvoval súťažný beh, toto bude prvý. Budem sa snažiť dosiahnuť čas v rozmedzí od 3:30 do 3:45 h," prezradil Móder.Na kráľovskú disciplínu si premiérovo trúfal aj hokejový majster sveta Ladislav Nagy, no po mesiacoch prípravy si nešťastne zranil koleno počas hry s deťmi. O prvenstvo na maratónskej trati sa s najväčšou pravdepodobnosťou opäť popasujú africkí favoriti. S najlepším osobným rekordom príde do Košíc Keňan Philemon Rono, ktorý dosiahol pred štyrmi rokmi v Toronte čas 2:05:00. Čerstvejším je však zápis 2:05:19 z maratónu v Seville, ktorý v vo februári 2023 dosiahol Kebede Tulu z Etiópie. "Môžeme povedať, že sme už mali bežcov s osobnými rekordmi okolo 2:06 h, no bežci s takouto výkonnosťou ešte na MMM neboli. Priviesť ich bolo pre nás finančne náročné, no začali sme s tým skôr, navýšili sme rozpočet a začali s nimi komunikovať. Myslíme si, že by uprednostnili aj iné maratóny, no ich snahou je dosiahnuť čo najlepšie časy. Viacerí neveria, že v Košiciach môžu dosiahnuť čas 2:05, no my veríme, že sa to dá. Pri ich angažovaní sme "bojovali" s maratónom v Amsterdame (15. októbra, pozn.), ktorý je pre mnohých veľmi lákavý. V elitnej skupine žien očakávame vyrovnaný súboj o prvenstvo. Myslím si, že je tam dostupnejšia aj otázka traťového rekordu," poznamenal Koniar, ktorý očakáva v košických uliciach približne 80-tisíc divákov.Rozpočet MMM je pre jubilejný ročník podobný ako v roku 2022, k jeho navýšeniu došlo v časti pre elitných bežcov. Súčasťou maratónu aj pomaratónu bude aj skupina vodičov, tzv. pacemeakrov, ktorí povedú ostatných bežcov do cieľa v stanovenom čase. Vodiči pôjdu v maratóne na časy 4:30 h, 4:15, 4:00, 3:45, 3:30, 3:15 a aj na 3:00. "Tak, ako rastie počet ľudí na trati, rastie aj náš tím. Pole vodičov sme pre tento rok rozšírili o 15. Chceme, aby každý z nich bral ako poctu, že je vodič. Mali sme náročný výber, pretože záujemcov bolo veľa a niektorých sme museli odmietnuť. Veríme však, že príležitosť dostanú aj o rok. Byť vodič je pre mňa niečo špeciálne. Prináša mi to v cieli silnú emóciu a niekedy až plačem," priznala koordinátorka vodičov Miroslava Francová.K MMM neodmysliteľne patrí aj kultúrny program, o ktorý sa aj tentoraz postará viacero hudobných interpretov. Jedným z nich bude aj spevák Štefan Štec, ktorý bude súčasť sobotňajšieho otváracieho ceremoniálu. "Košický maratón sme navštevovali odmalička. Na tomto ročníku sme sa chceli zúčastniť aj my s kapelou, no spamätali sme sa až v marci, keď už boli miestenky rozobraté. Je pre mňa česť, že budem jeho súčasť počas ceremoniálu a verím, že ho príjemne a dynamicky otvoríme."

Vizitky top favoritov 100. ročníka MMM:



muži:



Kebede Tulu (Etiópia, 1996), os. rekord: 2:05:19 h (Sevilla, 2023)



Philemon Rono (Keňa, 1991), OR: 2:05:00 (Toronto, 2019)



Afewerki Berhane (Eritrea, 1996), OR: 2:05:22 (Amsterdam, 2021)



Reuben Kiprop Kerio (Keňa, 1994), OR: 2:07:00 (Eindhoven, 2019)



Aychew Bantie (Etiópia, 1995), OR: 2:06:23 (Praha, 2019)



Lawrence Kimaiyo (Keňa, 1990), OR: 2:07:01 (Košice, 2012)



Kennedy Kiprop Cheboror (Keňa, 1990), OR: 2:06:59 (Deagu, 2019)



Berhane Tesfay (Eritrea, 1987), OR: 2:08:10 (Mníchov, 2022)



Masresha Bere (Etiópia, 1998), OR: 2:06:44 (Hamburg, 2022)



Alex Kamau (Keňa, 1995) - debut



ženy:



Adawork Abertová (Etiópia, 1996), OR: 2:23:39 (Sevilla, 2022)



Ayantu Kumela Tadesseová (Etiópia, 1996), OR: 2:24:29 (Košice, 2022)



Margaret Agaiová (Keňa, 1988), OR: 2:23:28 (Tägu, 2013)



Medhin Gebreslassieová (Etiópia, 1999), 0R: 2:30:12 (Šen-čen, 2019)



Maeregu Hayelomová (Etiópia, 1999), OR: 2:24:42 (Košice, 2021)



Jackline Cheronová (Keňa, 1998), OR: 2:30:21 (Enschede, 2023)



Birtukan Workinehová (Etiópia, 1999), OR: 1:11:48 (polmaratón Bukurešť, 2022)