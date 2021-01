Kritik Kremľa Alexej Navaľnyj sa vrátil do Ruska, ihneď po prílete ho zatkla väzenská služba

Otrávenie na príkaz Kremľa

Stúpenci prišli na iné letisko

17.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ruská väzenská služba oznámila, že opozičného lídra Alexeja Navaľného zatkli na moskovskom letisku po tom, ako sa v nedeľu do krajiny vrátil z Nemecka.Väzenská služba uviedla, že ho zadržali pre viacnásobné porušenie pravidiel podmienečného odsúdenia a vo väzení bude, kým o jeho prípade nerozhodne súd.Navaľnyj strávil päť mesiacov v Nemecku, kde sa zotavoval po otrávení nervovoparalytickou látkou. Otrávenie podľa neho prikázal Kremeľ.Ruská väzenská služba už skôr uviedla, že jeho pobyt v zahraničí je porušením podmienok odkladu trestu po odsúdení za spreneveru z roku 2014.Pri nástupe do lietadla v Berlíne Navaľnyj v súvislosti s perspektívou zatknutia povedal: "Je to nemožné. Som nevinný človek."Navaľného stúpenci a žurnalisti v nedeľu prišli na moskovské letisko Vnukovo, kde malo lietadlo pristáť, ale spoj pristál na zhruba 40 kilometrov vzdialenom letisku Šeremetievo.