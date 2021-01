Kremnická mincovňa investovala minulý rok do technológií viac než sedemstotisíc eur

Mincovňa

17.1.2021 (Webnoviny.sk) - Štátny podnikKremnica dokončil v minulom roku niekoľko investícií, ktoré začal už v roku 2019. Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca oddelenia marketingu spoločnosti Ivana Koreňová, spolu s nákupom nových zariadení v roku 2020 investoval podnik 740-tisíc eur.Investície do nových technológií a do obnovy budov plánuje spoločnosť v rámci možností svojich finančných prostriedkov aj v tomto roku.V minulom roku dokončili v podniku automatizované skladovacie a dopravníkové zariadenie pre raziareň obehových mincí za 290-tisíc eur a spustili baliacu linku pre obehové mince za 250-tisíc eur.„Na pracovisko drahých kovov sme za 120-tisíc eur zakúpili novú vákuovú taviacu pec, ktorá bola dodaná tesne pred koncom roku 2020 a pre rytcovňu sme zakúpili 3D laserový mikroskop za 80-tisíc eur,“ doplnila Ivana Koreňová s tým, že v rámci obnovy svojich budov na ulici ČSA v Kremnici sa venovali hlavne príprave projektovej dokumentácie.„V roku 2021 plánujeme zvýšiť kvalitu výroby taveniny z drahých kovov a ich zliatin zavedením modernejšej taviacej technológie s vyšším stupňom ochrany vsádzky, zefektívniť výrobu platničiek z drahých kovov automatizáciou niektorých výrobných procesov a taktiež zaviesť technológie na spracovanie znehodnotených odpadov z drahých kovov a ich zliatin. Chceme tiež zefektívniť kontroly a balenia pamätných a zberateľských mincí a medailí,“ popisuje plány Koreňová.Modernizovať by chceli v podniku aj riadiace systémy raziacich lisov a v pláne majú aj ďalšie zámery.Kremnica bola založená v roku 1328 a už takmer sedem storočí nepretržite vyrába minciarske produkty, ktoré patria z hľadiska viacerých kritérií medzi špičku vo svete.Produkcia štátneho podniku nie je zameraná len na výrobu mincí a medailí, ale produkuje aj plakety, odznaky, prívesky, kravatové spony, známky, štítky, vyznamenania, primátorské reťaze, rády a mnohé iné produkty. Ku koncu roka 2020 pracovalo v spoločnosti 219 zamestnancov.