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19. júla 2026
Kritik Kremľa Nadeždin odstúpil z volieb, tvrdí, že ho vytlačili z politiky
Jeden z posledných otvorených odporcov vojny na Ukrajine uviedol, že už nemá možnosť legálne pôsobiť v ruskej opozícii. Ruský opozičný politik
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20.7.2026 (SITA.sk) - Jeden z posledných otvorených odporcov vojny na Ukrajine uviedol, že už nemá možnosť legálne pôsobiť v ruskej opozícii.
Ruský opozičný politik Boris Nadeždin v nedeľu oznámil, že nebude kandidovať v septembrových parlamentných voľbách.
Jeden z mála politikov, ktorí verejne kritizovali prezidenta Vladimira Putina a ruskú vojenskú ofenzívu na Ukrajine, uviedol, že bol umlčaný a vytlačený z politiky.
„Moja schopnosť legálne sa venovať opozičnej politike v Rusku sa vyčerpala,“ napísal Nadeždin na platforme Telegram.
Dodal, že nie je pripravený vystaviť riziku svojich podporovateľov ani ľudí, ktorí sa zapojili do jeho volebnej kampane.
Šesťdesiattriročný politik čelil v uplynulých dňoch ďalšiemu tlaku zo strany úradov. Minulý týždeň ho označili za „zahraničného agenta“ a v piatok ho odsúdili za zobrazovanie „extrémistických symbolov“.
Dôvodom bolo zverejnenie videa z roku 2023, na ktorom sa na krátky čas objavil zosnulý opozičný líder Alexej Navaľnyj.
„Nie som pripravený vystaviť riziku tých, ktorí ma podporujú a zúčastnili sa na volebnej kampani,“ uviedol Nadeždin.
Ruské úrady po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 výrazne sprísnili represie voči kritikom Kremľa.
Väčšina významných opozičných predstaviteľov je dnes vo väzení, v exile alebo zomrela. Nadeždin patril k posledným verejne pôsobiacim kritikom Putina, ktorí zostávali na slobode.
Zdroj: SITA.sk - Kritik Kremľa Nadeždin odstúpil z volieb, tvrdí, že ho vytlačili z politiky © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský opozičný politik Boris Nadeždin v nedeľu oznámil, že nebude kandidovať v septembrových parlamentných voľbách.
Jeden z mála politikov, ktorí verejne kritizovali prezidenta Vladimira Putina a ruskú vojenskú ofenzívu na Ukrajine, uviedol, že bol umlčaný a vytlačený z politiky.
„Moja schopnosť legálne sa venovať opozičnej politike v Rusku sa vyčerpala,“ napísal Nadeždin na platforme Telegram.
Zahraničný agent
Dodal, že nie je pripravený vystaviť riziku svojich podporovateľov ani ľudí, ktorí sa zapojili do jeho volebnej kampane.
Šesťdesiattriročný politik čelil v uplynulých dňoch ďalšiemu tlaku zo strany úradov. Minulý týždeň ho označili za „zahraničného agenta“ a v piatok ho odsúdili za zobrazovanie „extrémistických symbolov“.
Bojí sa o iných
Dôvodom bolo zverejnenie videa z roku 2023, na ktorom sa na krátky čas objavil zosnulý opozičný líder Alexej Navaľnyj.
„Nie som pripravený vystaviť riziku tých, ktorí ma podporujú a zúčastnili sa na volebnej kampani,“ uviedol Nadeždin.
Ruské úrady po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 výrazne sprísnili represie voči kritikom Kremľa.
Väčšina významných opozičných predstaviteľov je dnes vo väzení, v exile alebo zomrela. Nadeždin patril k posledným verejne pôsobiacim kritikom Putina, ktorí zostávali na slobode.
Zdroj: SITA.sk - Kritik Kremľa Nadeždin odstúpil z volieb, tvrdí, že ho vytlačili z politiky © SITA Všetky práva vyhradené.
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