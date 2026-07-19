|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iľj, Eliáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. júla 2026
Na juhu Talianska našli na spálenom poli telo športového novinára, polícia hovorí o vražde
Vyšetrovatelia predpokladajú, že 53-ročného muža najprv zastrelili a následne jeho telo zapálili. Hasiči objavili na juhu
Zdieľať
20.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia predpokladajú, že 53-ročného muža najprv zastrelili a následne jeho telo zapálili.
Hasiči objavili na juhu Talianska na zhorenom poľnohospodárskom pozemku telo 53-ročného športového novinára Luigiho Esposita.
Prokuratúra v Salerne v nedeľu uviedla, že prvé výsledky vyšetrovania nasvedčujú tomu, že muž sa stal obeťou vraždy.
Hasiči objavili telo pri hasení požiaru na farme v obci Eboli v regióne Kampánia. Totožnosť obete potvrdila prokuratúra, podľa ktorej prvotné zistenia naznačujú, že prípad „pravdepodobne súvisí s vražedným konaním“.
Národná rada talianskych novinárov (CNOG) uviedla, že Luigi Esposito, známy aj pod menom Luca, bol registrovaným novinárom.
Ako komentátor a editor spolupracoval s viacerými miestnymi médiami, ktoré sa venovali športu. Popri novinárskej práci bol zamestnaný aj v regionálnej agentúre pre životné prostredie.
Podľa novinárskej organizácie bol „pravdepodobne zastrelený a následne zapálený uprostred porastu“.
Predseda CNOG Carlo Bartoli uviedol, že organizácia čaká na výsledky vyšetrovania, aby bolo možné objasniť okolnosti brutálnej smrti ich kolegu.
Zdroj: SITA.sk - Na juhu Talianska našli na spálenom poli telo športového novinára, polícia hovorí o vražde © SITA Všetky práva vyhradené.
Hasiči objavili na juhu Talianska na zhorenom poľnohospodárskom pozemku telo 53-ročného športového novinára Luigiho Esposita.
Prokuratúra v Salerne v nedeľu uviedla, že prvé výsledky vyšetrovania nasvedčujú tomu, že muž sa stal obeťou vraždy.
Určite ide o vraždu
Hasiči objavili telo pri hasení požiaru na farme v obci Eboli v regióne Kampánia. Totožnosť obete potvrdila prokuratúra, podľa ktorej prvotné zistenia naznačujú, že prípad „pravdepodobne súvisí s vražedným konaním“.
Národná rada talianskych novinárov (CNOG) uviedla, že Luigi Esposito, známy aj pod menom Luca, bol registrovaným novinárom.
Šport a životné prostredie
Ako komentátor a editor spolupracoval s viacerými miestnymi médiami, ktoré sa venovali športu. Popri novinárskej práci bol zamestnaný aj v regionálnej agentúre pre životné prostredie.
Podľa novinárskej organizácie bol „pravdepodobne zastrelený a následne zapálený uprostred porastu“.
Predseda CNOG Carlo Bartoli uviedol, že organizácia čaká na výsledky vyšetrovania, aby bolo možné objasniť okolnosti brutálnej smrti ich kolegu.
Zdroj: SITA.sk - Na juhu Talianska našli na spálenom poli telo športového novinára, polícia hovorí o vražde © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Kritik Kremľa Nadeždin odstúpil z volieb, tvrdí, že ho vytlačili z politiky
Kritik Kremľa Nadeždin odstúpil z volieb, tvrdí, že ho vytlačili z politiky