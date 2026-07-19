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19. júla 2026

Na juhu Talianska našli na spálenom poli telo športového novinára, polícia hovorí o vražde


Tagy: Novinár Talianska polícia Vražda zastrelenie

Vyšetrovatelia predpokladajú, že 53-ročného muža najprv zastrelili a následne jeho telo zapálili. Hasiči objavili na juhu



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gettyimages 2211671765 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia predpokladajú, že 53-ročného muža najprv zastrelili a následne jeho telo zapálili.


Hasiči objavili na juhu Talianska na zhorenom poľnohospodárskom pozemku telo 53-ročného športového novinára Luigiho Esposita.

Prokuratúra v Salerne v nedeľu uviedla, že prvé výsledky vyšetrovania nasvedčujú tomu, že muž sa stal obeťou vraždy.

Určite ide o vraždu


Hasiči objavili telo pri hasení požiaru na farme v obci Eboli v regióne Kampánia. Totožnosť obete potvrdila prokuratúra, podľa ktorej prvotné zistenia naznačujú, že prípad „pravdepodobne súvisí s vražedným konaním“.

Národná rada talianskych novinárov (CNOG) uviedla, že Luigi Esposito, známy aj pod menom Luca, bol registrovaným novinárom.

Šport a životné prostredie


Ako komentátor a editor spolupracoval s viacerými miestnymi médiami, ktoré sa venovali športu. Popri novinárskej práci bol zamestnaný aj v regionálnej agentúre pre životné prostredie.

Podľa novinárskej organizácie bol „pravdepodobne zastrelený a následne zapálený uprostred porastu“.

Predseda CNOG Carlo Bartoli uviedol, že organizácia čaká na výsledky vyšetrovania, aby bolo možné objasniť okolnosti brutálnej smrti ich kolegu.


Zdroj: SITA.sk - Na juhu Talianska našli na spálenom poli telo športového novinára, polícia hovorí o vražde © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novinár Talianska polícia Vražda zastrelenie
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