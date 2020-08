Kritik Kremľa Navaľnyj je už v Berlíne, z možnej otravy sa bude liečiť v hlavnej nemocnici

Lekári prevoz najprv odmietali

Stopy po priemyselnej chemikálii

Zahraniční lídri vyjadrili obavy

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Lietadlo prepravujúce ruského disidenta Alexeja Navaľného , ktorý sa od štvrtka nachádza v kóme po podozrení na otravu, pristálo v sobotu ráno na letisku v nemeckom Berlíne, kde sa bude liečiť v tamojšej hlavnej nemocnici."Navaľnyj je v Berlíne," uviedol pre agentúru AP Jaka Bizilj z organizácia Cinema For Peace, ktorá transfer zorganizovala.Navaľnyj, 44-ročný opozičný politik a protikorupčný aktivista, ktorý je jedným z najsilnejších kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina , bol od štvrtka na jednotke intenzívnej starostlivosti napojený na pľúcnu ventiláciu v zdravotníckom zariadení v sibírskom Omsku.Jeho najbližší spolupracovníci sa domnievajú, že ho otrávili a vinia z toho Kremeľ. Navaľnému prišlo zle počas letu z Tomska do Moskvy.Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v Omsku. Podľa jeho hovorkyne Kiry Jarmyšovej politikovi niekto niečo primiešal do čaju.Lekári v Omsku sprvoti nesúhlasili s Navaľného prevozom do Nemecka. Argumentovali tým, že jeho stav je nestabilný. Podľa ľudí z blízkeho okolia Navaľného však iba naťahovali čas, aby neskôr nebolo možné zistiť prítomnosť jedu v jeho tele.Zástupca hlavného lekára v omskej nemocnici Anatolij Kaliničenko naopak vyhlásil, že v politikovom tele nenašli žiadne stopy jedu.Vedúci lekár nemocnice Alexander Murachovskij poznamenal, že najpravdepodobnejšou diagnózou bola metabolická porucha, pričom stratu vedomia mohol u Navaľného spôsobiť pokles hladiny cukru.Ako však uviedol spravodajský portál BBC, zdravotnícki predstavitelia naznačili, že na jeho koži a vlasoch našli stopy po priemyselnej chemikálii.Osobná lekárka Navaľného Anastasia Vasilievová dodáva, že metabolická porucha mohla byť práve výsledkom otravy.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov poprel špekulácie o tom, že zákaz prevozu jedného z najväčších kritikov prezidenta Vladimira Putina bol politicky motivovaný.Ako uviedol, o žiadnych inštrukciách na zastavenie prevozu nevedel a bolo to len lekárske rozhodnutie. "Môže to predstavovať hrozbu pre jeho zdravie," vyjadril sa.V súvislosti s Navaľného stavom vyjadrilo svoje obavy viacero odborníkov a lídrov zo zahraničia, okrem iných nemecká kancelárka Angela Merkelová či francúzsky prezident Emmanuel Macron Americký demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden incident označil za "neprijateľný" a sľúbil, že ak ho zvolia, postaví sa "autokratom, ako je Putin".