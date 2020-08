Pekné letné počasie vystriedajú búrky, meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Výstraha platí od soboty 22. augusta od 18:00 do nedele 23. augusta do polnoci. Informuje o tom SHMÚ na svojej webovej stránke.Meteorológovia zároveň vydali výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Táto výstraha platí od 14:00 do 16:00.SHMÚ upozorňuje, že vysoká teplota vzduchu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tiež tvorbu požiarov.