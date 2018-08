Kritika ani sankcie podľa Číny nevyriešia utečeneckú krízu Rohingov

Moslimskí Rohingovia, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 28. augusta (TASR) - Čína v utorok uviedla, že si nemyslí, že sankcie či kritika mjanmarskej vlády pomôžu vyriešiť krízu týkajúcu sa moslimskej menšiny Rohingov v Mjanmarsku, a zároveň poprela, že by krokom Organizácie Spojených národov bránila. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na čínske ministerstvo zahraničných vecí.Reakcia čínskeho rezortu diplomacie prišla po tom, ako vyšetrovatelia OSN v pondelok uviedli, že najvyšší predstavitelia mjanmarskej armády by mali byť trestne stíhaní za účasť na genocíde voči Rohingom.Experti tiež vyzvali Bezpečnostnú radu (BR) OSN, aby na Mjanmarsko uvalila zbrojné embargo, na jej vládnych predstaviteľov sankcie a zriadila tribunál, ktorý by viedol proces s podozrivými alebo ich odkázal na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu, píše agentúra Reuters.Čína je stálym členom BR OSN s právom veta pri prijímaní rozhodnutia, či sa tento problém predloží ICC, pripomenula AP.Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing uviedla, že podľa Číny má utečenecká kríza Rohingov zložité historické, náboženské a etnické pozadie a že Čína si pri hľadaní jej správneho riešenia praje zohraťpovedala Chua. Dodala, že Čína si nemyslí, že sankcie či kritika by pomohli vyriešiť tento problém.K úteku približne 700.000 Rohingov z Jakchainského štátu v Mjanmarsku do susedného Bangladéša došlo vlani v auguste po brutálnych zásahoch armády.