Premiér si vie predstaviť okresanie výrokovej poslaneckej imunity

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. augusta (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) si vie predstaviť okresanie výrokovej poslaneckej imunity tak, aby boli poslanci postihovaní napríklad za rasistické výroky alebo vyjadrenia napádajúce náboženstvá.povedal predseda vlády na utorkovej tlačovej konferencii.Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v pondelok hovoril o možnosti obmedziť výrokovú imunitu poslancov, a to tak, že by už nemuseli byť chránení, ak by mali napríklad antisemitské prejavy. O antifašistických opatreniach by sa podľa neho malo rokovať za okrúhlym stolom.povedal na pondelkovej tlačovej konferencii Danko. Niektorí poslanci v pléne podľa jeho slov urážajú iné štáty, iné vierovyznania a to aj preto, že si uvedomujú ochranu, ktorú im poskytuje výroková imunita.Danko už koncom júla hovoril, že bude iniciovať antifašistické opatrenia, ktorých cieľom má byť zrušenie parlamentnej ĽSNS. Opatrenia by mala pripraviť osobitná odborná komisia, výsledkom jej práce majú byť zákony, ktoré ĽSNS zrušia.