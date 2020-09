Kritika rwandskej vlády Paula Rusesabaginu z väzby neprepustili, obvinený je z 13 trestných činov

Vrátiť sa nechcel

Kritizoval vládu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.9.2020 (Webnoviny.sk) - Rwandský súd vo štvrtok zamietol žiadosť Paula Rusesabaginu o prepustenie na kauciu. Kritik tamojšieho prezidenta Paula Kagameho tak bude musieť stráviť vo väzbe ďalších 30 dní.Pred niekoľkými dňami ho v Rwande náhle uväznili a obvinili z 13 trestných činov vrátane spolupáchateľstva na vraždách, terorizmu, financovania povstalcov a náboru detských vojakov. V prípade dokázania viny mu hrozí až 25-ročné väzenie. Zatiaľ však nie je jasné, kedy sa proces začne.Paul Rusesabagina sa stal známym po tom, čo vďaka filmu Hotel Rwanda (2004) vyšlo najavo, že počas genocídy vo Rwande ako príslušník kmeňa Hutuov prichýlil v hoteli, ktorý riadil, stovky ohrozených Tutsiov. Počas genocídy v roku 1994 zahynulo približne 800-tisíc ľudí, väčšinou Tutsiov.Rusesabagina, ktorého vo filme stvárnil herec Don Cheadle, žil v americkom exile od roku 1996, keď sa naňho v Rwande pokúsili spáchať atentát.Ľudskoprávna mimovládna organizácia Human Rights Watch nedávno upozornila na to, že jeho tajomné zatknutie sa podobá "vynútenému zmiznutiu". Rodina Paula Rusesabaginu sa domnieva, že ho uniesli počas cesty do Dubaja a nikdy sa z vlastnej vôle nechcel vrátiť do Rwandy.Rusesabagina v ostatných rokoch kritizoval vládnu politiku v Rwande. Vládnucu stranu obviňoval z autoritárstva a presadzovania nálad proti Hutuom.Ako uviedla AFP, Rusesabagina založil Rwandské hnutie za demokratické zmeny (MRCD) a viackrát verejne vyslovil podporu jeho ozbrojenému krídlu s názvom Národný oslobodzovací front (FLN), ktoré rwandská vláda považuje za teroristickú organizáciu. Rozsah Rusesabaginovej účasti na jej činnosti však nie je známy.