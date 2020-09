Pred cestou na Cyprus musíte mať negatívny test na COVID-19, pri vstupe do Grécka vás môžu otestovať

Potrebný formulár

17.9.2020 (Webnoviny.sk) - Pred cestou do Grécka alebo na Cyprus je potrebné vyplniť formulár. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Od všetkých cestujúcich, ktorí do Grécka prichádzajú, sa od 1. júla vyžaduje vyplnenie online formulára najmenej 48 hodín pred vstupom do krajiny. Na Cyprus môžu Slováci cestovať len s negatívnym testom na koronavírus.Pri vstupe do Grécka budú taktiež niektorí ľudia testovaní na ochorenie COVID-19. Vo formulári je potrebné uviesť údaje napríklad o tom, odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.Do 24 hodín po odoslaní formulára dostane každý cestujúci osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe, napríklad v mobile.Pri ceste na Cyprus sa test vyžaduje od ľudí, ktorí sú starší ako 12 rokov. Urobený musí byť najneskôr 72 hodín pred odletom, pričom sa počíta 72 hodín od odobratia vzorky.„Pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich na Cyprus, bez ohľadu na kategóriu, platí povinnosť pred odletom sa zaregistrovať, vyplniť dotazník a podpísať série vyhlásení na stránke cyprusflightpass.gov.cy, cez ktorú bude následne vystavený takzvaný flightpass,“ upozorňuje ministerstvo.Nevyplnenie a nezaslanie tohto formulára elektronickou formou má za následok pokutu tristo eur a možné odmietnutie vstupu na územie Cypru. Po prílete na Cyprus môže byť ktokoľvek z cestujúcich starší ako 12 rokov náhodne testovaný na COVID-19 priamo na letisku.Slovenskí občania prichádzajúci z Grécka alebo Cypru môžu voľne prechádzať hranice bez predloženia negatívneho testu na COVID-19 a nie sú povinní absolvovať karanténu.