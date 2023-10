Kritika za remízu s Venezuelou nevyrušila trio brazílskych hviezd, hráči si vyhodili z kopýtka s influencerkami

Tvrdá kritika a žúr

Vinícius Júnior sa hneval

15.10.2023 (SITA.sk) - Brazílski futbaloví reprezentanti Neymar Richarlison si po kvalifikačnom zápase o postup na majstrovstvá sveta 2026 proti Venezuele (1:1) zorganizovali súkromný večierok, na ktorý si pozvali ženskú spoločnosť.Referuje o tom web španielskeho denníka Marca s odvolaním sa na brazílskeho novinára Matheusa Baldiho.Brazílske národné mužstvo bolo po remíze s výberom Venezuely tvrdo kritizované. Spomenuté trio Neymar, Vinícius Júnior a Richarlison ešte zhoršilo celú situáciu tým, že sa počas reprezentačného zrazu nesprávalo profesionálne a išlo sa zabávať do luxusného apartmánu v meste Cuiabá s údajnými influencerkami.Na sociálne siete unikla zvuková nahrávka od jednej z nich - Leticie Sogiro, ktorá prišla na večierok kvôli Viníciusovi Júniorovi.„S 'Vinim' som bola v kontakte od apríla. Pozval ma do Madridu, ale nešla som. Písali sme si dlho, šesť mesiacov. A potom príde do môjho mesta a ja sa s ním nemám stretnúť? Ľudia z Cuiaby sú strašne hlúpi. Veď som slobodná a stretla som sa s chlapom, s ktorým si píšem,“ vyhlásila spomenutá influencerka.Samotný Vinícius Júnior bol podľa brazílskych zdrojov poriadne nahnevaný z odhalenia večierka trojice brazílskych reprezentantov.