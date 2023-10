Slováci majú pred sebou kľúčový zápas o postup na Euro 2024, Calzona chce vidieť hru ako po polčase v Porte

Luxembursko stráca dva body

Nečakaní súperi o postup

Siedmy vzájomný zápas

15.10.2023 (SITA.sk) - Slovenských futbalových reprezentantov čaká v pondelok kľúčový zápas celej kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku.V prípade, že zverenci trénera Francesca Calzonu zvládnu duel na trávniku Luxemburska, výrazne sa priblížia k tretiemu postupu na európsky šampionát za sebou.Slovákom momentálne patrí v tabuľke J-skupiny s 13 bodmi postupová 2. priečka, pričom tretí Luxemburčania na nich strácajú iba dva body.„Luxemburčania sú tesne za nami na 3. mieste, určite to bude rozhodujúci zápas,“ povedal podľa webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) stredopoliar nemeckého druholigového Hamburgeru SV Práve 26-ročný rodák z Dunajskej Stredy pomohol v druhom polčase piatkového zápasu v Portugalsku oživiť herný prejav slovenského mužstva, ktoré sa napriek slabému úvodnému dejstvu napokon v Porte vzchopilo a favoritovi skupiny podľahlo 2:3.Slováci hrali v druhom polčase solídne smerom dopredu a to je podľa kouča Calzonu niečo, čím sa chcú prezentovať taktiež v pondelok v Luxemburgu.„Podľa môjho názoru sme odohrali vynikajúci druhý polčas. Takto chceme hrať. Neviem, koľko mužstiev by hralo v Portugalsku tak, ako my po prestávke. V nej som hráčom povedal, aby robili naše veci, natrénované prvky, nech je priebežný stav akýkoľvek. Hrali sme to, čo sme chceli, na málo dotykov, rýchlo, kolmo,“ skonštatoval 54-ročný Calzona.Keď slovenskí hráči pri vstupe do kvalifikácie ME 2024 doma remizovali s Luxemburčanmi, na Calzonovu hlavu sa po remíze 0:0 zniesla vlna kritiky.Situácia v skupine sa napokon vyvinula tak, že nečakane práve Slováci a Luxemburčania ako tímy, ktoré boli pri žrebe kvalifikácie v piatom, resp. štvrtom výkonnostnom koši, bojujú tri kolá pred jej koncom o druhé postupové miesto.Reprezentačné tímy Luxemburska a Slovenska nastúpia proti sebe po siedmy raz. V predchádzajúcich šiestich stretnutiach sa zrodili až štyri víťazstvá slovenského mužstva.Luxemburčania zvíťazili jediný raz. Bolo to 9. februára 2011 a v medzištátnom prípravnom stretnutí v Luxemburgu triumfovali domáci 2:1.Slováci sa z dosiaľ posledného víťazstva nad týmto protivníkov radovali 12. októbra 2015, a bola to vtedy dvojnásobná radosť. Mužstvo spod Tatier vtedy víťazstvom 4:2 v poslednom zápase kvalifikácie spečatilo svoj postup na ME 2016 vo Francúzsku.Zo súčasných zverencov Francesca Calzonu sa v tom zápase na trávniku objavili Norbert Gyömbér Róbert Mak , na lavičke bol Patrik Hrošovský