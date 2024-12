Kríza Manchestru City pokračuje, s Liverpoolom prehral 0:2

Krízu sériového anglického šampióna prehĺbili v nedeľňajšom šlágri 13. kola Premier League hráči vedúceho FC Liverpool, ktorí zvíťazili na Anfield Road 2:0. "The Reds" si upevnili pozíciu lídra a pred druhým Arsenalom majú deväťbodový náskok. "Citizens" patrí piate miesto.





Domáci chceli využiť zlé rozpoloženie City čo najskôr. Liverpoolčanom sa podarilo otvoriť skóre už v 12. minúte, keď sa presnou strelou k zadnej žrdi presadil Cody Gakpo. City súperovej obrane nehrozilo, v prvom dejstve na bránu Liverpoolu neprešla ani jedna strela, celkovo na Caoimhina Kellehera mierili iba dva strelecké pokusy v druhom dejstve. Víťazstvo svojho tímu poistil v 78. minúte egyptský útočník Mohamed Salah, ktorý premenil pokutový kop. Z bieleho bodu sa pritom nepresadil počas týždňa v dueli Ligy majstrov proti Realu Madrid. Paradoxne, jedinú väčšiu príležitosť pre hostí vytvoril domáci obranca Virgil van Dijk, no jeho zaváhanie v rozohrávke nevyužil v 83. minúte Kevin De Bruyne. Liverpool vyhral siedmy súťažný zápas v sérii, mužstvo trénera Arneho Slota prehralo v tejto sezóne iba raz, bolo to 14. septembra s Nottinghamom Forest (0:1).Manchester United zaznamenal prvé ligové víťazstvo pod vedením nového trénera Rubena Amorima. "Červení diabli" zdolali FC Everton hladko 4:0. Pozíciu favorita zvládla aj FC Chelsea, "The Blues" si poradili s Aston Villou 3:0 a posunuli sa na tretiu priečku tabuľky. Zaváhaniu sa nevyhol Tottenham, ktorý iba remizoval s Fulhamom 1:1.Manchester predviedol výbornú efektivitu, keď mu na štyri presné zásahy stačilo päť striel do priestoru brány. Domáci sa ujali vedenia v 34. minúte zásluhou Marcusa Rashforda, ktorý strelecky ožil po príchode Amorima. Skóroval aj v predošlom ligovom dueli proti Ipswichu (1:1). Do prestávky zvýšil na rozdiel dvoch gólov Joshua Zirkzee a krátko po zmene strán prišla opäť gólová chvíľa Rashforda. Dvojgólový bol aj Zirkzee, ktorý v 64. minúte poistil triumf domácich.Chelsea sa ujala vedenia už v siedmej minúte po góle Nicolasa Jacksona. Po polhodine zariadil dvojgólový náskok kapitán Enzo Fernandez a víťazstvo aktívnejších Londýnčanov potvrdil v 83. minúte Cole Palmer.

Premier League - 13. kolo:



FC Liverpool - Manchester City 2:0 (1:0)



12. Gakpo, 78. Salah (z 11 m)







FC Chelsea - Aston Villa 3:0 (2:0)



Góly: 7. Jackson, 36. Fernandez, 83. Palmer







Manchester United - FC Everton 4:0 (2:0)



Góly: 34. a 46. Rashford, 41. a 64. Zirkzee







Tottenham Hotspur - FC Fulham 1:1 (0:0)



Góly: 54. Johnson - 67. Cairney, ČK: 83. Cairney