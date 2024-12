NHL: Montreal prehral v Bostone 3:6, Slafkovský s tromi mínuskami

Hokejisti Dallasu zvíťazili nad Winnipegom 3:1 v nočnom zápase NHL, čím mu vrátili prehru 1:4 spred mesiaca. Hráči Bostonu oslávili 100. výročie prvého zápasu v NHL víťazstvom nad dlhoročným rivalom Montrealom 6:3. Slovenský útočník hostí Juraj Slafkovský sa nezapísal do kanadského bodovania a do štatistík mu pribudli tri mínusové body a dve strely.



Slafkovský nastúpil na krídle druhej formácie s centrom Christianom Dvorakom a Brandenom Gallagherom. Na ľade strávil celkovo 16:04 minút a prezentoval sa aj 100-percentnou úspešnosťou na vhadzovaniach. Nebodoval prvýkrát po dvoch zápasoch a na konte má 2 góly a 12 asistencií. Canadiens prehrali druhýkrát za sebou a štvrtýkrát z uplynulých piatich zápasov. Naďalej sú na poslednom 16. mieste vo Východnej konferencii. Duel sa niesol v duchu osláv výročia klubu Boston Bruins, ktorý odohral svoj prvý zápas v NHL presne pred 100 rokmi. Domáci vykročili za presvedčivým triumfom úspešným úsekom medzi 12. a 13. minútou, keď strelili tri góly v priebehu 70-tich sekúnd.



Hráči Vancouveru zvíťazili na ľade Detroitu 5:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 64. minúte Jake DeBrusk, ktorý ním skompletizoval svoj druhý hetrik v profiligovej kariére a prvý v drese Canucks. V zápase si pripísal celkovo štyri kanadské body (3+1). Po tri body za asistencie získali jeho spoluhráči Elias Pettersson a Quinn Hughes. Vancouver zvíťazil v treťom zápase z uplynulých štyroch. Detroit prehral druhýkrát za sebou. Pre Canucks to bolo druhé predĺženie v sérii. "Naša prvá tretina nebola dobrá, ale páčilo sa mi, ako sme na to zareagovali. Ďalších 40 minút sme hrali dobrý hokej. Niekedy veci nejdú podľa vašich predstáv, no vždy musíte bojovať až do konca," uviedol tréner Vancouveru Rick Tocchet.



Hráči Winnipegu prvýkrát v sezóne prehrali v treťom zápase za sebou. Na ľade Dallasu podľahli 1:3 a neuspeli už vo štvrtom zápase z uplynulých piatich. Naďalej sú v popredí Západnej konferencie, keď za jej lídrom Minnesotou zaostávajú o skóre. Dallas zvíťazil v druhom zápase v rade a potvrdil pozíciu najlepšieho tímu Západnej konferencie na domácom ľade. Získal na ňom už 20 bodov, no odohral o dva zápasy viac než druhý v poradí Winnipeg (18). "Je to pre nás veľké víťazstvo. Vedeli sme, ako vyzeral predošlý vzájomný zápas (1:4 začiatkom novembra, pozn.) a poučili sme sa z neho. Páčila sa mi naša snaha, spravili sme veľa dobrých vecí," poznamenal tréner Dallasu Pete DeBoer. Menej spokojný bol kormidelník Jets Scott Arniel: "Páčilo sa mi, ako sme stále bojovali, no nebol som spokojný s tým, koľko priestoru sme nechali súperovi v jeho šanciach. My sme tie naše neriešili tak, ako v predošlých zápasoch. Niekedy je to aj o mentálnej stránke."



Duel bol aj o konfrontácii dvoch brankárov, ktorí sa pravdepodobne popasujú o pozíciu jednotky v tíme USA na nadchádzajúcom Turnaji štyroch krajín. V predošlom vzájomnom zápase vo Winnipegu skandovali tamojší fanúšikovia na brankára Dallasu Jakea Ottingera "Náhradník USA," čím naznačili, že jednotkou by mal byť Connor Hellebuyck z Jets. "Cítim veľkú motiváciu bez ohľadu na to, čo o mne skandujú fanúšikovia. Účasť v tíme USA by bola jedna z najúžasnejších vecí v mojej kariére. Dúfam, že som urobil dosť pre to, aby som to dosiahol," konštatoval Oettinger, ktorý prispel k víťazstvu nad Jets 28 zákrokmi a aj asistenciou.



Posledná 16. priečka Západnej konferencie patrí Chicagu, ktoré doma podľahlo Columbusu 3:6. Prehralo šiesty zápas z uplynulých ôsmich, "modrokabátnici" naopak triumfoval v piatom zápase z predošlých šiestich. Tri body za asistencie nazbieral obranca hostí Damon Severson.



Na predposlednom 15. mieste Východnej konferencie, o tri body pred Montrealom, sú hráči Ottawy. Na ľade Anaheimu trikrát stiahli tesný náskok domácich, no napokon prehrali 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil útočník Troy Terry, ktorý mal v stretnutí tri kanadské body za asistencie.

NHL - sumáre



Detroit Red Wings - Vancouver Canucks 4:5 pp (1:0, 1:3, 2:1 - 0:1)



Góly: 14. Berggren (Gustafsson, Kasper), 27. DeBrincat (Larkin, Raymond), 43. Rasmussen (Raymond, Larkin), 45. Tarasenko (Berggren, Kasper) - 21. DeBrusk (Pettersson, Hughes), 22. DeBrusk (Hughes), 38. Suter (Joshua), 57. Brännström (Pettersson, DeBrusk), 64. DeBrusk (Pettersson, Hughes). Brankári: Talbot (37. Husso) - Lankinen, strely na bránku: 31:32.







Boston Bruins - Montreal Canadiens 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)



Góly: 12. McAvoy (Oesterle, Frederic), 13. Pastrňák (Zacha, Geekie), 13. Coyle (Kastelic), 21. McAvoy, 21. Coyle (Koepke), 58. Koepke (Beecher, Kastelic) - 26. Caufield (Xhekaj, Suzuki), 43. Heineman (Evans, Hutson), 47. Caufield (Suzuki). Brankári: Swayman - Primeau, strely na bránku: 30:29







Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)



Góly: 3. Bedard (Donato, Vlasic), 23. Smith (Hall, Martinez), 49. Foligno (Teräväinen, Bedard) - 5. Provorov (Monahan, Severson), 12. Johnson (Severson, Sillinger), 25. Monahan (Kuraly, Werenski), 44. Fabbro (Werenski, Sillinger), 51. Marčenko, 59. Voronkov (Severson). Brankári: Mrázek - Merzlikinš, strely na bránku: 31:36







Dallas Stars - Winnipeg Jets 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)



Góly: 18. Johnston (Harley, Robertson), 53. Marchment (Harley, Oettinger), 50. Hintz (Lindell) - 4. Lowry (Fleury, Pionk). Brankári: Oettinger - Hellebuyck, strely na bránku: 31:27







Anaheim Ducks - Ottawa Senators 4:3 pp a sn (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 15. Vatrano (Strome, Terry), 20. LaCombe (Terry, Vatrano), 45. Vatrano (Terry, Strome) - 18. Tkachuk (Stützle, Batherson), 21. Tkachuk (Chabot, Jensen), 46. Cousins (Amadio). Brankári: Dostál - Ullmark, strely na bránku: 34:31







Slovák v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:04 0 0 0 -3 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Individuálne štatistiky - na čele produktivity je Kaprizov s 38 bodmi





Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 2. decembru 2024:

1. Kirill Kaprizov (Minnesota) 23 15 23 38



2. Martin Nečas (Carolina) 24 12 25 37



3. Jack Eichel (Vegas) 25 8 28 36



4. Nathan MacKinnon (Colorado) 25 7 29 36



5. Sam Reinhart (Florida) 25 18 16 34



6. Mikko Rantanen (Colorado) 25 15 19 34



7. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 22 12 22 34



8. Dylan Strome (Washington) 24 8 26 34



9. Leon Draisaitl (Edmonton) 24 17 15 32



10. Cale Makar (Colorado) 25 8 24 32



............................................



162. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 21 2 12 14



272. Martin POSPÍŠIL (Calgary) 25 2 8 10



288. Tomáš Tatar (New Jersey) 26 3 6 9







najlepší strelci: 1. Reinhart 18 gólov, 2. Draisaitl 17, 3. Brayden Point (Tampa Bay) 16, 4. Cole Caufield (Montreal) 16, 5. Alexander Ovečkin (Washington) 15, 6. William Nylander (Toronto) 15, 7. Rantanen 15, 8. Kaprizov 15, 9. Nico Hischier 15, 10. Connor McMichael (Washington) 14

Štatistiky Slovákov v základnej časti - Slafkovský vedie s 14 bodmi





Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 2. decembru 2024:

1. Juraj Slafkovský (Montreal) 21 2 12 14 -7 26 10



2. Martin Pospíšil (Calgary) 25 2 8 10 +1 36 33



3. Tomáš Tatar (New Jersey) 26 3 6 9 -1 26 6



4. Erik Černák (Tampa Bay) 23 0 6 6 +6 17 12



5. Martin Fehérváry (Washington) 24 0 5 5 +1 18 4



6. Šimon Nemec (New Jersey) 9 0 1 1 -2 9 4



7. Samuel Honzek (Calgary) 5 0 0 0 -1 6 2







/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/