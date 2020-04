Kríza neobchádza ani Slovenský futbalový zväz, reprezentační tréneri prídu o 60 percent mzdy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.4.2020 (Webnoviny.sk) - Opatreniam na zvládnutie aj finančnej stránky krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu sa nevyhol Slovenský futbalový zväz (SFZ) . Web sport24.pluska.sk priniesol správu, v ktorej podľa informácií od prezidenta SFZ Jána Kováčika všetci jeho zamestnanci vrátane reprezentačných trénerov A-tímu Pavla Hapala a Ota Brunegrafa súhlasili so znížením platov."Áno, je to tak. Dohoda so zamestnancami zväzu o znížení platu bola viac-menej bezproblémová. Toto opatrenie nám ušetrí dosť peňazí. O konkrétnej sume sa môžeme baviť až po skončení pandémie," vyjadril sa pre šport24.sk šéf slovenského futbalu.Zatiaľ ide o dočasné opatrenie na jeden mesiac. Všetci zamestnanci zväzu súhlasili, že v apríli dostanú 60 percent svojej mzdy."Uvedomujeme si, aká je situácia, a preto sme pristúpili na zníženie platov. V tejto ťažkej dobe sme boli ústretoví voči SFZ a s návrhom sme súhlasili," povedal Hapalov asistent pri "áčku" Oto Brunegraf.