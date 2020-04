Mintál bol z diania v MŠK Žilina šokovaný a dúfa, že sa túto futbalovú značku podarí zachrániť

Zažiaril aj medzi elitou

Symbol napredovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.4.2020 - Správa o vstupe slovenského futbalového klubu MŠK Žilina do likvidácie zapôsobila na niekdajšieho hráča "šošonov" Mareka Mintála ako facka. Pravdepodobne najslávnejší odchovanec novodobej histórie "žlto-zelených" hrával v žilinskom A-tíme v rokoch 1996-2003.Na Slovensku sa stal dvojnásobným ligovým šampiónom (2001/2002 a 2002/2003), v oboch týchto sezónach sa stal kráľom strelcov."Dozvedel som sa to v pondelok a bol som šokovaný," vyhlásil 42-ročný Mintál podľa webu nordbayern.de. Bývalý slovenský reprezentant momentálne trénersky pôsobí v nemeckom 1. FC Norimberg, v ktorom zažil úspešné časy aj ako hráč.V bavorskom klube sa mu darilo aj strelecky, dvakrát bol najlepším strelcom II. bundesligy a v edícii 2004/2005 kraľoval kanonierom aj medzi nemeckou elitou.Nasúkal vtedy 24 gólov a nechal za sebou také esá ako Roy Makaay, Dimitar Berbatov, Miroslav Klose či Jan Koller.Napriek nepríjemnej situácii vyvolanej pandémiou koronavírusu Mintál dúfa, že sa pod Dubňom podarí zachrániť značku, ktorá bola od vzniku samostatnej SR symbolom futbalového napredovania a systematickej práce."Neviem si predstaviť, že by to teraz úplne skončilo. Musíme počkať a uvidíme," doplnil Marek Mintál.