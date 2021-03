Kríza v koalícii je vraj veľká a nedá sa vyriešiť rýchlo, klub OĽaNO svoje rokovanie prerušil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Stredajšie koaličné rokovania výsledok pravdepodobne neprinesú. Po zasadnutí poslaneckého klubu strany Za ľudí to povedal štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Vladimír Ledecký (Za ľudí). „V koalícii je vážna kríza, ku ktorej pristupujú vážne všetci koaliční partneri, preto sa to nedá vyriešiť tak rýchlo,“ doplnil Ledecký.O situácii a ďalšom postupe v stredu rokuje aj hnutie Sme rodina. Poslanec Martin Borguľa (Sme rodina) médiám v stredu povedal, že nemajú pri prípadnej rekonštrukcii vlády personálne požiadavky. Zároveň potvrdil, že v koalícii sa nerozprávali o menšinovej vláde hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina. O výsledkoch rokovania by mal podľa Borguľu informovať vo večerných hodinách líder hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár Poslanecký klub hnutia OĽaNO svoje stredajšie rokovanie o situácii vo vládnej koalícii prerušil dovtedy, „kým neprídu informácie, ktoré budú stáť za prerokovanie“. Médiám to po rokovaní klubu povedal podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) s tým, že v klube panuje zhoda o nevynášaní čiastkových informácií z rokovania. Grendel zároveň nevedel povedať, kedy sa verejnosť dozvie výsledky o vyriešení koaličnej krízy.