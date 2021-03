Mesto Poprad má vyplatiť dvom firmám 800-tisíc eur, jedna má byť zrejme schránková

Chýbal podpis štatutára

Primátor sa pokúšal rokovať

Britská schránka

Hroziť im môže exekúcia

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Poprad by malo po prehratom súdnom spore, ktorý sa ťahá 19 rokov, zaplatiť dvom spoločnostiam dokopy viac ako 800-tisíc eur. Spor odštartoval okrem iného chýbajúci podpis niekdajšieho primátora v rámci katastrálneho konania pre plánovanú nadstavbu na mestskú budovu v centre mesta. Tú v roku 1997 plánovala súkromná spoločnosť. Pohľadávka prešla počas rokov cez viaceré spoločnosti.V stredu ju má samospráva na základe rozhodnutia súdu vyplatiť popradskej spoločnosti Autodiely Slovakia Team a britskej spoločnosti Force Finance. Podľa právneho zástupcu mesta ide v prípade druhej o schránkovú firmu . Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, mesto sa plánuje odvolať. Poslanci však presun financií z rezervného fondu mesta na tento zámer schválili počas online zasadnutia mestského zastupiteľstva.Súdny spor sa začal ešte v roku 2002 na Okresnom súde v Poprade. Súkromná spoločnosť Stavreal, spol. s. r. o., žalovala mesto za údajné pochybenie v rokoch 1998 až 2000. Spoločnosť plánovala na budove vtedajšieho úradu práce postaviť podkrovné byty a nebytové priestory. Samospráva s ňou v roku 1997 uzavrela zmluvu. Kataster však v roku 1998 prerušil katastrálne konanie, dôvodom bol okrem iného aj chýbajúci podpis štatutára mesta, teda vtedajšieho primátora, dnes nebohého Štefana Kubíka.„Tento podpis v tom čase nebol dodaný a neboli dodané ani zvyšné štyri náležitosti, ktoré kataster vyžadoval. Na základe toho kataster konanie zastavil a k realizácii diela nedošlo,“ vysvetlil v stredu počas zasadnutia zastupiteľstva konateľ právneho zástupcu mesta Pavol Antoš. Prečo primátor a samospráva v danom čase chybu nenapravila, nie je jasné. Podľa poslanca Milana Barana (nezávislý) bolo jedným z dôvodov to, že strany sa nedohodli na tom, ako majú byty vyzerať či aká bude výška nadstavby. Krajský súd v Prešove však ešte v roku 2007 potvrdil opodstatnenosť žaloby zo strany spoločnosti. Firma žiadala náhradu škody vo výške 20 miliónov vtedajších slovenských korún, teda približne 676-tisíc eur, za projektové náklady, prípravné práce a ušlý zisk za neuskutočnený predaj bytov. V roku 2007 bola suma navýšená o úrok. Podľa rozsudku okresného súdu z roku 2018 malo mesto zaplatiť do troch dní od jeho právoplatnosti dva milióny eur.Odvolávací súd zmenil rozhodnutie vo februári 2021 po tom, ako sa mesto odvolalo. Na jeho základe má popradská samospráva zaplatiť do troch mesiacov od právoplatnosti spolu 800-tisíc eur. Právny zástupca samosprávy pripomenul, že súčasný primátor Anton Danko (nezávislý) sa pokúšal so žalobcami rokovať v decembri 2019. Mesto vtedy prišlo s ponukou zaplatiť istinu, teda necelých 400-tisíc eur. Tí však požadovali celú sumu.Od roku 2007 po rozhodnutí súdu však pohľadávka voči mestu prešla cez niekoľko spoločností. Vo finále ju kúpila spoločnosť Autodiely Slovakia Team, s. r. o., a spoločnosť Force Finance LTD, ktorej patrí 55 percent pohľadávky. Podľa právneho zástupcu ide v prípade druhej spoločnosti o typickú schránku. Poslanec mesta František Majerský ( Za ľudí ) rovnako poukázal na to, že ide o britskú spoločnosť, za ktorou stojí 72-ročná pani z Juhoafrickej republiky. Vyjadril pochybnosti o jej existencii a obavu, že firma po získaní peňazí zanikne.Mesto Poprad podá vo veci dovolanie. Antoš poukázal v tomto prípade na pochybenia súdu v súvislosti s určením výšky škody a úrokmi z omeškania, ktoré päťnásobne prevyšujú istinu pohľadávky. Druhým pochybením súdu je podľa neho aj to, že súd vychádzal zo znaleckého posudku, ktorého zhotoviteľka použila na výpočet ušlého zisku cenu podlahovej plochy bytu aktuálnu pre roky 2005 až 2008, teda jedenásť rokov od uzavretia zmluvy o výstavbe.Ceny bytov pritom od roku 2002 do roku 2008 vzrástli o 255 percent. Napriek tomu však Antoš samospráve sumu odporučil zaplatiť, v opačnom prípade by jej hrozila exekúcia. Poprad bude refundáciu sumy vyplatenej spoločnostiam požadovať od spoločnosti Centrum služieb, s. r. o., ktorej budova v centre mesta v súčasnosti patrí. Urobí tak na základe dohody, ktorá bola súčasťou Zmluvy o predaji budovy.Poslankyňa mestského zastupiteľstva Helena Mezenská ( Doma dobre ) počas rokovania zastupiteľstva predniesla verejnú výzvu spoločnosti Autodiely Slovakia, aby sa verejne vyjadrila k výzve a podnetu mesta na mimosúdne vysporiadanie veci. „Takýto vymáhaný nárok považujem zo strany tejto firmy, ale aj ďalšej mne neznámej firmy Force Finance za vymáhaný nárok v rozpore s dobrými mravmi,“ uviedla. Zároveň ich vyzvala, aby sa vzdali úrokov z omeškania.