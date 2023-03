Krízu dôvery v inštitúcie a štát vidí šéf NKÚ Andrassy v nesystémovom kontrolingu, uviedol aj štyri princípy zmeny

Nedostatočná kontrola verejných zdrojov

29.3.2023 (SITA.sk) - Vysoká nedôvera v inštitúcie, a tiež v samotný štát, je rizikom pre demokraciu. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy to uviedol vo svojom príhovore na konferencii Kontrola ako súčasť lepšej správy vecí verejných.Príčinu vidí v nesystémovom fungovaní inštitúcií, čo bez vnútornej kontroly a reflexie vedie podľa Andrassyho k nepremysleným, skôr škodlivým rozhodnutiam, ktoré sa obvykle spájajú s neefektívnym a neúčinným nakladaním s verejnými prostriedkami.Kríza dôvery je na Slovensku podľa Andrassyho vypuklá a nedôvera voči inštitúciám, najmä tým, ktoré sú spájané s politickou reprezentáciou, sa vypomsťuje celej spoločnosti a vedie k zhoršeniu kvality života občanov. Rovnako spomaľuje rozvoj krajiny.Považuje za potrebné hľadanie konsenzu a dôraz kladie na premyslené systémové riešenia, ktoré stoja na mechanizmoch neustálej vnútornej kontroly a sebakorekcie. Výzvou pre všetky inštitúcie, ktoré majú rozhodujúcu úlohu pri riadení rozvoja štátu, je posilnenie významu kontrolných mechanizmov. Šéf kontrolórov zdôraznil, že NKÚ sa radí medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku.Podľa Andrassyho potrebujeme zmeny v prístupe, ale aj zmenu seba samých ako jedincov, spoločnosť aj inštitúcie. Dodal, že je potrebné zmeniť prístup k správe spoločných verejných statkov. Je toho názoru, že potrebné je zmeniť aj prístup k celému procesu kontroly, od plánovania cez výkon až po formuláciu záverov a spôsob komunikácie.„Bez týchto zmien nedokážeme posunúť kontrolu verejných zdrojov na vyššiu úroveň." povedal. Bez potreby zmeny podľa Andrassyho nemožno dokázať, že verejné politiky, na ktoré boli vynaložené verejné prostriedky, dosiahli svoje ciele a očakávané účinky.„Priestor na plytvanie a omyly sa v dnešnej dobe zmenšil na minimum a racionálne a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov sa stáva životnou nutnosťou," vraví predseda NKÚ.Šéf kontrolórov uviedol aj štyri základné princípy zmeny, ktorými chce vedenie NKÚ reagovať na súčasné potreby nastavenia kontroly. Prostredníctvom nového prístupu k plánovaniu kontrolnej činnosti chcú zlepšiť ich schopnosť flexibilnejšie i efektívnejšie reagovať na tradičné problémy kontroly, ale aj na neočakávané udalosti, pri ktorých je potrebná reakcia štátu.Malo by to umožniť reagovať aj na mimoriadne udalosti, na ktoré sú potrebné väčšie verejné výdavky. Taktiež je súčasťou každej akcie aj posúdenie účinnosti vnútorného kontrolného systému kontrolovaného subjektu.Andrassy uviedol, že väčší dôraz kladú na zúčtovanie verejných politík. Rovnako nielen poukazujú na chyby, ale ponúkajú aj návody na efektívnejšie narábanie s verejnými zdrojmi.