NBÚ nepochybil pri bezpečnostnej previerke Puškára, ktorý je obvinený z vraždy Daniela Tupého

29.3.2023 (SITA.sk) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) nepochybil, keď udelil bezpečnostnú previerku Adamovi Puškárovi, ktorý je obvinený z vraždy Daniela Tupého Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda parlamentného výboru na kontrolu činnosti NBÚ Martin Beluský ĽS NS ). Ako pripomenul, o previerku obvineného požiadal ešte v roku 2008 Najvyšší súd SR , kde v tej dobe pracoval. V januári 2009 následne dostal previerku na stupeň „prísne tajné", ktorá vypršala v roku 2014.Beluský zdôraznil, že NBÚ nemá kapacitu na to, aby samostatne lustroval preverované osoby a informácie zbiera od iných inštitúcií.„Pokiaľ policajný zbor ani žiadne iné zložky nedali Národnému bezpečnostnému úradu informácie, že by mal byť osobou, ktorá by sa z nejakého dôvodu nemala oboznamovať s utajenými skutočnosťami, NBÚ v zmysle zákona bol povinný udeliť bezpečnostnú previerku," povedal Beluský.