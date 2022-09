Kroky Česka a Rakúska sú jasnou reakciou na zlyhanie ministerstva vnútra, tvrdí Šimečka a Mikulcovi adresoval výzvu

Neistota a zdržanie

Rakúsko ide v stopách Česka

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska (PS) a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka vyzýva ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), aby čo najskôr prišiel s riešením hraničných kontrol, ktoré voči Slovensku zaviedli Česko a Rakúsko.„Kontroly na hraniciach, ktoré voči nám zaviedlo Česko a Rakúsko, sú jasnou reakciou na zlyhanie slovenského ministerstva vnútra, za ktoré nesie zodpovednosť Roman Mikulec. Naši partneri nám týmto opatrením hovoria: neviete chrániť našu hranicu, neviete dodržať spoločné európske dohody v rámci Schengenu, musíme konať samostatne," uviedol Šimečka.Zavedenie kontrol na hraniciach podľa Šimečku negatívne ovplyvní desiatky tisíc ľudí zo Slovenska, ktorí hranice denne prekračujú.„Čaká ich teraz neistota a zdržanie. Zároveň to poškodzuje pozíciu Slovenska vo vzťahu k našim najbližším partnerom v EÚ,” zdôraznil podpredseda europarlamentu Šimečka. Podľa neho nejde o prvý problém ministra Mikulca.„Ak nechce poškodzovať záujmy ľudí na Slovensku a naše meno v EÚ, mal by čo najskôr prísť s riešením, nie sa opäť tváriť, že sa ho to netýka," dodal.Rakúsko od polnoci začne vykonávať kontroly na hraniciach so Slovenskom. Ráno to oznámil hovorca ministra Gerharda Karnera, informuje o tom verejnoprávny vysielateľ ORF.Samotný Karner v relácii Journal um acht rádia Ö1 uviedol, že Rakúsko bude nasledovať krok Česka. To oznámilo hraničné kontroly počnúc štvrtkom v dôsledku zvýšeného počtu nelegálnych migrantov prechádzajúcich hranice.