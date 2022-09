Deti najčastejšie užívajú lieky na alergie a antibiotiká. Union prepláca všetky doplatky za lieky pre deti do 18 rokov v neobmedzenej výške

Union poslal rodičom detí takmer 60-tisíc eur

Doplatky za lieky najviac čerpajú rodičia detí do 1 roka

28.9.2022 (Webnoviny.sk) -Ukázala to analýza doplatkov za lieky pre deti do 18 rokov, ktoré Union zdravotná poisťovňa priebežne preplácala rodičom v priebehu 3. štvrťroka 2022., konkrétne lokálne antibiotikum do nosa Pamycon, nasledované liekmi Aerius proti alergii a Staloral sirup na miernu alebo stredne závažnú astmu a na liečbu prejavov sezónnej alebo celoročnej alergie, ako je kýchanie, nádcha alebo svrbenie v nose, upchatie nosovej sliznice, svrbenie a slzenie očí. Trojica najviac užívaných liekov s doplatkom - Pamycon, Aerius proti alergii a Staloral sirup – zostala identická ako v 2. štvrťroku 2022.Union zdravotná poisťovňa prepláca doplatky za lieky pre deti do 18 rokov v neobmedzenej výške. V 2. štvrťroku vrátila Union zdravotná poisťovňa doplatky za lieky pre 3 540 detí v celkovej výške 58 216,31 eur. Za 3. kvartál sa bude suma vrátaných doplatkov za lieky pre deti do 18 rokov pohybovať okolo 50 300 eur."V porovnaní s jarnými mesiacmi je v lete medzi deťmi vždy viac prípadov sezónnych ochorení, avšak s menšou spotrebou liekov. Dokazuje to nižšia suma doplatkov ako v 2. štvrťroku, avšak vyšší počet detí, na ktoré sme rodičom preplatili doplatky. Suma doplatkov na jedno dieťa sa priemerne pohybuje v rozsahu 13 až 18 eur za štvrťrok," hovorí revízna lekárka Unionu Ingrid Dúbravová. Priemerný doplatok za 3. štvrťrok 2022 dosiahol 16,44 eura, v 3. štvrťroku bude suma na jedno dieťa pravdepodobne nižšia.," hovorí Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union. Ako doplnila, Union zdravotná poisťovňa pravidelne prináša pre svojich poistencov mnoho benefitov, ktoré im vykompenzujú finančné výdavky vynaložené na zdravotnú starostlivosť.Vrátenie doplatkov v Unione sa vzťahuje okrem liekov aj na dietetické potraviny, ktoré predpíše lekár, sú uvedené v aktuálnom kategorizačnom zozname a pacient za ne musí doplácať. Rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o preplatenie doplatkov jednoducho - prostredníctvom online pobočky Union Zo štatistiky vyplýva, že najviac využili možnosť nechať si preplatiť doplatky za lieky a dietické potraviny rodičia bábätiek do jedného roka života.umelé mlieka rôznych značiek, nasledovali antibiotické sirupy a maste na kožné problémy.Oproti iným vekovým skupinám si rodičia týchto detí nechali preplatiť doplatky až dvojnásobne často.Informačný servis