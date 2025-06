Kroky Ficovej vlády ohrozujú Slovensko, stopnutie eurofondov môže byť podľa liberálov len prvý krok – VIDEO

Slovensko sa odkláňa z európskej cesty

Fico podľa Kolíkovej ohrozuje naše členstvo v EÚ

Slovensko nemá dlhodobú stratégiu boja proti korupcii

3.6.2025 (SITA.sk) - Vystúpenia europoslancov po návšteve Slovenska dokazujú, že premiér Robert Fico sa uberá maďarskou cestou, ohrozuje právny štát.Uviedla to opozičná strana Sloboda a Solidarita v reakcii na predbežné zistenia predstaviteľov monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu (EP) pre demokraciu, právny štát a základné práva s tým, že stopnutie eurofondov môže byť len prvý krok. Strana SaS tiež uviedla, že porušenia hodnôt demokracie a právneho štátu rieši Ficova vláda len vtedy, keď jej hrozí, že príde o peniaze.Poslanec SaS Ondrej Dostál sa spolu s ďalšími poslancami NR SR stretol s europoslancami. Podľa neho aj europoslanci vidia, že Slovensko sa odkláňa z európskej cesty."Zaujímali sa o otázky právneho štátu, justície, vyšetrovania korupcie, stav médií či občianskej spoločnosti. Je to úplne v protiklade k tomu, ako sa o tieto témy zaujíma koalícia. Europoslanci sa nás pýtali, prečo zásadné zmeny v trestnom zákone prebehli v skrátenom legislatívnom konaní," uviedol Dostál."Predbežné zistenia, ktoré predstavili europoslanci a členovia monitorovacej skupiny potvrdili, že Fico ohrozuje naše členstvo v EÚ . Slovensko ide maďarskou cestou. Útoky na médiá, nezávislosť justície či občiansku spoločnosť sú útoky na základy demokracie. Robert Fico útočí už aj na odkaz 17. novembra a na to, čo sme si vybojovali v uliciach," uviedla podpredsedníčka SaS Mária Kolíková Poslankyňa dodala, že pre EÚ sú demokracia a právny štát posvätné a sú to hodnoty, pre ktoré sa aj Slovensko pridalo k EÚ. "Pre Fica tie hodnoty zjavne nič neznamenajú, keď ako prvý sviatok zrušil Deň boja za slobodu a demokraciu," uviedla Kolíková. Rovnako ako členovia monitorovacej skupiny EP kritizovala Ficove útoky na justíciu a na sudcov a podotkla, že bez justície nemožno chrániť právny štát. Juraj Krúpa z SaS pripomenul, že samotní europoslanci si všimli, že Slovensko nemá dlhodobú stratégiu boja proti korupcii. "Vláda korupciu nerieši, zrušila špeciálnu prokuratúru, NAKA a nahradila ju ÚBOK, ktorý ani europoslanci nevnímajú ako adekvátnu náhradu. Na Slovensku sa rozširuje priestor pre korupciu, čo môže viesť k zastaveniu eurofondov pre Slovensko," hovorí Krúpa.Zistenia europoslancov môžu aj podľa exministerky spravodlivosti Kolíkovej zastaviť eurofondy, ak bude demokracia a právny štát na Slovensku vo veľkom ohrození. "Toto sa môže stať. Je to zrejmé aj z otázok, ktoré sme dostali, napríklad či sú eurofondy chránené. Po tom, čo bola rozložená NAKA a ÚŠP nemôžeme zabezpečiť, že bude eurofondová korupcia riadne vyšetrená a odstíhaná," uviedla Kolíková.