Matovič chce dostať mladých na palubu, volebné právo by mali mať po vzore Rakúska od 16 rokov

3.6.2025 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko predložilo návrh zákona, ktorý upravuje vekovú hranicu volebného práva na 16 rokov. Podľa lídra hnutia Igora Matoviča by sme mali ísť cestou Rakúska, kde je už od roku 2007 stanovené volebné právo od 16 rokov.„Robert Fico si kupuje starších voličov ružičkami či 13. dôchodkami, ale zároveň rozkráda Slovensko. Mnohým z týchto ľudí neprekáža, že Fico kradne budúcnosť ich vnúčatám, a preto pri rozhodovaní o budúcnosti treba dostať mladých ľudí na palubu,” povedal Igor Matovič. Dodal, že ak sa má miska váh nakloniť v prospech spravodlivosti a budúcnosti, treba dať mladým právo voliť.„Slovensko smeruje do bankrotu. Slovensko smeruje k tomu, že bude len takým skanzenom v strede Európy, odkiaľ ľudia utečú žiť niekam inam. Ak chceme tomu zabrániť, treba mladých ľudí dostať na palubu,“ dodal Matovič. Volebné právo od 16 rokov by podľa neho malo platiť pri všetkých voľbách.Mladí ľudia majú podľa hnutia Slovensko v dobe internetu a sociálnych sietí dostatok informácií, vrátane politického prehľadu. Volebné právo od 16 rokov majú mladí, aj keď s určitými obmedzeniami, aj v niektorých ďalších krajinách.