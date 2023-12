Kroos by sa mohol vrátiť do nemeckého národného mužstva, podľa Effenberga môže pokaziť to, čo predtým ako hráč dosiahol

Potrebná stabilita

Návrat do národného mužstva

Prvoradá je výkonnosť

31.12.2023 (SITA.sk) - Bývalý nemecký futbalista Stefan Effenberg odporučil svojmu krajanovi v službách španielskeho klubu Real Madrid Tonimu Kroosovi , aby sa pred budúcoročnými majstrovstvami Európy nevrátil do nemeckého národného mužstva.Ako referuje web as.com, podľa 55-ročného Effenberga si tým „môže pokaziť to, čo predtým ako hráč dosiahol“. Zároveň však tvrdí, že Kroos by zo športového hľadiska nemeckej reprezentácii pomohol a vniesol do tímu potrebnú stabilitu.„Z vlastnej skúsenosti viem, že ak vynecháte takýto turnaj v pokročilom futbalovom veku, môže vám to dať jednu alebo dokonca dve sezóny vo vašom klube,“ napísal Effenberg vo svojom stĺpčeku na portáli t-online.de.Kroos ukončil reprezentačnú kariéru po majstrovstvách Európy v roku 2021. V ostatných týždňoch sa však špekuluje o tom, že by sa mohol vrátiť do národného mužstva, pričom aj samotný Kroos priznal, že na návrat ho presviedča aj nemecký spoluhráč z Realu Madrid - obranca Antonio Rüdiger „Zo športového hľadiska by to nepochybne mužstvu okamžite pomohlo a zabezpečilo by to stabilitu. Už roky podáva výkony na veľmi vysokej úrovni a pokračuje v tom aj v Reale Madrid,“ vraví Effenberg a dodáva, že ak by Kroos po svojom návrate zažil nevydarené ME 2024, mohol by si tým „trochu pokaziť to, čo v nemeckom tíme dosiahol“.Effenberg zároveň požiadal reprezentačného kouča Juliana Nagelsmanna , aby mužstvo nestaval na menách, ale na výkonnosti.„Je to o tom, kto je momentálne naozaj dobrý a kto skutočne pomôže tímu,“ skonštatoval Effenberg, ktorého azda najväčšmi preslávil vztýčený prostredník smerom k nemeckým priaznivcom počas majstrovstiev sveta v roku 1994 v USA.