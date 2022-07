Krst slovenského komiksu Extraliga inšpirovaného slovenskými športovcami

6.7.2022 (Webnoviny.sk) -Milovníci komiksu, anime, hier, japonskej kultúry, KPOPu, sci-fi, fantasy a hororu sa v prvý júlový víkend stretli v metropole Slovenska, kde na nich čakala bohatá ponuka prednášok, workshopov, súťaží, najnovších filmov, fantastickej literatúry, hudby a umenia. Stretnutia so spisovateľmi, krsty kníh a samozrejme rôzne kreatívne súťaže na AnimeSHOW 2022 prilákali ľudí z celého Slovenka aj vďaka tomu, že organizátori konečne mohli pripraviť podujatie, na aké boli zvyknutý pred vypuknutím pandémie. "prezradil Róbert Žittňan, organizátor podujatí Comics Salón a AnimeShow.Súčasťou tohto festivalu boli aj sestry Ivana a Zuzana Jančové, ktoré s podporou spoločnosti TIPOS, vytvorili jedinečný slovenský komiks Extraliga.dodali sestry.Samotná príprava komiksu - od prvotných návrhov až po finálnu verziu a grafické spracovanie komiksu - zabrala zhruba pol roka. Komiks Extraliga síce nie je v predaji, no fyzické výtlačky boli dostupné exkluzívne pre návštevníkov AnimeSHOW 2022, v online podobe je celý príbeh k dispozícii na www.tipos.sk/komiks prezradil Matúš Stračiak, vedúci oddelenia komunikácie spoločnosti TIPOS.Autorky komiksu nevylučujú, že sa dočkáme jeho pokračovania, v ktorom by sme sa opäť vrátili do tajomnej Arény hier. Komiks Extraliga zaujal organizátorov tohto podujatia aj vďaka tomu, že v našich končinách ide o ojedinelé dielo.dodáva Róbert Žittňan, organizátor podujatí Comics Salón a AnimeShow.Informačný servis