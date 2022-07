Slovensko už nechce ruské vrtuľníky Mi-171, nové by mali vyjsť na skoro 30 miliónov eur

Sankčný zoznam EÚ

Nedostupnosť náhradných dielov

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Dva nové vrtuľníky pre zložky Ministerstva vnútra SR by rezort mali vyjsť skoro na 30 miliónov eur. Vyplýva to z oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie Konkrétne by ministerstvu jeden dvojmotorový stroj v hodnote 16 253 076 eur bez DPH mala dodať spoločnosť z Veľkej Británie a ďalší v hodnote 13 135 000 eur bez DPH zase firma z Lichtenštajnska.Ministerstvo v tejto súvislosti konštatuje potrebu skorého vyradenia dvoch ruských strojov Mi-171, ktoré momentálne používa.Jedným z dôvodov je, že materská spoločnosť výrobcu vrtuľníkov Mi-171 je na sankčnom zozname Európskej únie Rezort tiež konštatuje celkovú nedostupnosť náhradných dielov a nevyhnutných informácií pre údržbu ruských vrtuľníkov. „Nie je viac možné garantovať zachovanie letovej spôsobilosti vrtuľníkov Mi-171 a je potrebné okamžite zabezpečiť ich náhradu," uviedlo ministerstvo vnútra.Okrem dvoch ruských strojov disponuje letka rezortu vnútra momentálne jedným kanadsko-americkým vrtuľníkom Bell-429. Vrtuľníky letky asistujú napríklad pri záchranných prácach, hasení požiarov, výcvikoch alebo policajno-pátracích akciách.